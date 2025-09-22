Parteneriat pentru educație și sănătate între Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București au încheiat un acord de parteneriat cu scopul de a promova educația pentru sănătate și de a contribui la formarea elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București în medicina de prevenție primară.

Parteneriatul se va derula pe parcursul unui an școlar și are ca obiectiv principal implementarea unui program de instruire privind resuscitarea de bază (BLS – Basic Life Support), adresat elevilor și profesorilor. Prin aceste activități, se urmărește:

formarea și consolidarea competențelor de acordare a primului ajutor;

creșterea nivelului de responsabilitate privind respectarea regulilor de siguranță și prevenirea accidentelor;

reducerea numărului și gravității accidentelor prin educație pentru sănătate;

dezvoltarea spiritului de solidaritate și ajutor reciproc în comunitatea școlară.

În baza acordului, vor fi organizate sesiuni de instruire teoretice și practice, susținute de medici specialiști, rezidenți și studenți ai UMF „Carol Davila”, la care vor participa atât elevi, cât și cadre didactice din școlile bucureștene. Totodată, proiectul va fi promovat în mass-media și în comunitatea educațională pentru a spori gradul de conștientizare a importanței educației pentru sănătate și pentru a contribui la reducerea incidenței și gravității accidentelor.

„Educația și sănătatea sunt pilonii fundamentali ai unei societăți sănătoase și prospere, context în care parteneriatul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București reprezintă un angajament ferm al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” pentru viitorul comunității noastre, iar prin această colaborare, ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar și de profesorii lor, nu doar informații esențiale despre prevenție și stil de viață sănătos, ci și valori precum responsabilitatea, solidaritatea și respectul față de propria viață și față de ceilalți. Am convingerea că, împreună cu medicii, studenții și viitorii noștri colegi – elevii și profesorii lor – putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică și progres social” a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

La rândul său, Inspectorul Școlar General al Municipiului București, Prof. Dr. Ionel Florian Lixandru, a precizat:

„Într-un context în care educația pentru sănătate devine tot mai relevantă și necesară, parteneriatul dintre Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” reprezintă un demers esențial pentru formarea elevilor și a cadrelor didactice în domeniul medicinei de prevenție primară.

Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoștințe teoretice, ci și să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieți. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS – Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunități școlare responsabile, solidare și bine pregătite pentru situații neprevăzute.

Mulțumesc partenerilor noștri de la UMF „Carol Davila” pentru profesionalism și implicare și îmi exprim convingerea că această inițiativă va contribui la crearea unui mediu educațional mai sigur și mai conștient de importanța prevenției și a primului ajutor. Susțin cu toată convingerea extinderea acestui model de colaborare și către alte paliere ale educației pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din București să beneficieze de o formare completă – pentru minte, corp și comunitate.”

Durata acordului de parteneriat este de un an, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.

Acest demers reprezintă un exemplu de colaborare între mediul universitar și învățământul preuniversitar, în sprijinul formării competențelor de viață ale elevilor bucureșteni și al responsabilizării tinerei generații, contribuind la crearea unei culturi a sănătății și solidarității.