Un milion de companii, cartografiate digital. BRIDGE-to-INFORMATION a lansat prima ediție a Atlasului interactiv al business-ului românesc

Prima ediție a Atlasului interactiv al business-ului românesc, lansată recent, vine sub forma unui instrument digital care permite analiza rapidă și facilă a evoluției financiare a peste 1.000.000 de firme. Soluția, dezvoltată de BRIDGE-to-INFORMATION și disponibilă prin intermediul platformei SMARTreports.app, oferă acces în doar câteva secunde la analize grafice și tabelare atât la nivel national, cât și pentru diverse sectoare ale economiei sau regiuni, în ultimii șapte ani, și permite filtrări avansate, după numeroase criterii.

„Am dezvoltat Atlasul interactiv al business-ului românesc pentru a ușura interacțiunea cu datele financiare ale companiilor din România, în primă fază, și pentru a facilita accesul la analize și perspective diverse unui număr cât mai mare de utilizatori care caută informații relevante și utile. Atlasul interactiv disponibil prin platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION, permite obținerea în câteva secunde sau minute a informațiilor pe care altădată le puteați obține în ore, zile sau chiar săptămâni”, a declarat Melinda Morariu, CEO și cofondator al BRIDGE-to-INFORMATION, cu ocazia evenimentului oficial de lansare găzduit de Bucharest Business School.

Atlasul interactiv al business-ului românesc este primul produs digital de informare din ecosistemul SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION. Instrumentul permite filtrarea și analiza informațiilor financiare a peste 1.000.000 de companii, pe baza mai multor criterii. Atlasul include peste 600 de coduri CAEN, mai mult de 5,3 milioane de bilanțuri și peste 1 miliard de indicatori calculați. Soluția este scalabilă și stabilă, poate fi accesată online și permite exportarea datelor în diverse formate.

Potrivit lui Liviu Sav, CXO și cofondator al BRIDGE-to-INFORMATION, instrumentul interactiv de analiză generează economii de timp și bani solide: „Astăzi avem costuri cu căutarea datelor. Echipele comerciale stau și fac 60-80% din timp parte de prospectare, de căutare de date, în loc să fie pe teren și să discute cu firmele. (…) Datele sunt fragmentate. Avem date la ANAF, la RECOM, la INS, la BNR etc. În loc să ai o singură bază de date ai 5, 7, 10 baze de date pe care trebuie să stai să le pui cap la cap. Ce ne dorim noi? Ne dorim această transformare – ceea ce înainte se făcea în săptămâni de căutări manuale prin date fragmentate, cu costuri mari, să fie de ordinul minutelor. Să avem analize instant, să avem date integrate și să avem un Return on Investment instant. Misiunea noastră este să vă ajutăm să obțineți în secunde sau minute informații și analize despre companiile din România pentru care, înainte, ați fi lucrat zile sau săptămâni.”

Un instrument necesar mediului antreprenorial

Utilitatea și performanțele livrate de Atlasul interactiv al business-ului românesc au fost evidențiate de participanții la evenimentul de lansare, care au prezentat modul în care folosesc în activitatea lor instrumentul de analiză.

Vasile Strat, decanul Bucharest Business School – ASE, a subliniat utilitatea Atlasului în agregarea și corelarea datelor din mai multe surse, într-un mod coerent: „Acest proiect mi s-a părut extrem de interesant și important și cred că poate să ne ajute mult, pentru că noi la ASE creăm destul de multe studii, care, cu toate, se bazează pe date. Pe care, de fiecare dată, le căutăm la instituțiile care le oferă, le punem la un loc, le analizăm, încercăm să vedem de ce nu sunt compatibile, de ce într-o parte este ceva, în altă parte este altceva și nu seamănă.”

La rândul său, Marcel Vulpoi, fondator și general manager al Vulpoi & Toader Management, a explicat modul în care antreprenorii pot valorifica informațiile furnizate de Atlasul interactiv: „Mulți antreprenori își conduc business-ul «după ureche». Deci ei merg pe «las’ că știu eu». Și atunci deciziile pe care le iau dacă nu au cifre la dispoziție sunt extrem de «random». (…) Pentru că dacă nu știi ce faci cu datele, dacă tu crezi că ești cel mai deștept, cel mai frumos din sat, fără să te raportezi la industrie, la o chestiune de bază precum profitabilitatea medie din sectorul respectiv. Eu sunt surprins – de exemplu, i-am cerut lui Liviu un raport înainte de această conferință despre profitabilitatea firmelor de contabilitate în România. Sunteți pregătiți? Este de 39%. Profitabilitatea primilor 30 de jucători este 30%. Deci de asta spun, trebuie să știi aceste date și să poți să iei decizii pe baza lor.”

Un punct de vedere susținut și de Felix Căprariu, vicepreședinte IMM România: „Noi, antreprenorii, dorim să avem un input real, pentru ca să putem să luăm o decizie corectă. Astăzi, pe comportamentul de piață cu activitate rapidă de evoluție atâta a zonei fiscale cât și a zonei de business pe produs, avem nevoie de aceste date. Avem nevoie de analize, de sinteză mult mai rapidă, de un timp de preluare a informațiilor mult mai scurt. Atlasul, din punctul meu de vedere, asta face. Ne ajută, într-o formă cât mai simplă, să tragem o concluzie pe un sector de activitate, pe o regiune.”

Aplicații concrete

Gabriel Biriș, cofondator și co-managing partner Biriș Goran SPARL, a detaliat modul în care a utilizat instrumentul dezvoltat pe baza platformei SMARTreports pentru realizarea unor analize de amploare: „Ne-am propus să facem studii de impact ale politicilor fiscale pentru ca acestea să fie bazate pe cifre, pe analize de impact. Și nu numai cifre, ci și corelarea lor. Anul acesta în aprilie am simțit nevoia să prezentăm un studiu asupra impactului impozitului minim pe cifra de afaceri. Pe care noi l-am mirosit că va crea mari probleme în economie, dar nu aveam date ca să arătăm cu cifre și cu analize că e cum spunem noi. Unde ne-au ajutat foarte mult Liviu și BRIDGE-to-INFORMATION, în primă fază, a fost să spargem lista celor 1.000 și ceva de companii cu cifre de afaceri pe 50 de milioane pe sectoare economice. Pe codurile CAEN acelea cu litere, deci secțiunile mari, în așa fel încât să vedem în care din secțiuni sunt firme de peste 50 de milioane în mai toate și care din domenii de activitate sunt cele mai afectate. Ghici ce? – toate. Deci din cele 29-30 de secțiuni doar în trei sau patru nu există companii afectate, dintr-un motiv foarte simplu că nu există firme peste 50 de milioane acolo.”

Pentru Dana Ciriperu, redactor-șef adjunct Ziarul Financiar (ZF), Atlasul interactiv al business-ului românesc a devenit un instrument de bază în activitatea sa, dar și a colegilor săi: „Dacă mă uit la sursa de date pe care o folosesc cel mai des în ultimele două săptămâni, cel puțin, 100% este BRIDGE-to-INFORMATION și Atlasul de business pentru că lucrăm, la ZF, la un catalog al companiilor antreprenoriale (…) Dar noi, jurnaliștii, folosim datele ca să scriem știri, să avem materiale de impact și să atragem atenția asupra unor lucruri pe care noi le remarcăm. Atlasul pentru ZF și nu doar pentru mine, este o echipă de jurnaliști care utilizează datele, a devenit o sursă zilnică de date pe care le accesăm. Și uitându-ne pe ele, pe top-uri, pe tot ce generează Atlas-ul, ne întrebăm ce putem să mai scriem de interes, ce lucruri reies de acolo și ce ar mai fi de interes.”

O perspectivă deosebită, a unui practician în domeniul insolvenței, a fost adusă de Ionuț-Daniel Coleașă, partener CITR: „Am avut o problemă în studiul companiilor de impact pe care îl facem și cea mai mare provocare era că trebuia să luăm linie cu linie, apoi să calculăm noi benchmark-ul și apoi să calculăm anumiți indicatori pe care să-i punem un șablon pe toate industriile. Ceea ce e extrem de dificil pentru că alta e să ai un grad mare de îndatorare în real estate și alta e să ai un grad mare de îndatorare în comerț, de exemplu. Asta a fost cea mai mare provocare în a lua șablonul respectiv și a-l explica. M-am jucat cu Atlas și ne-a ajutat evoluția pe 2018-2024. Nouă ne lua săptămâni să putem să ajungem la varianta asta. (…) Dacă Atlasul este cel care ne ajută pe noi să luăm decizii, ne-ar plăcea ca SMARTreports să ajute antreprenorii cu care lucrăm să ia decizii, să fie fix bridge-ul dintre noi și informațiile pe care le iau și, încă o dată, felicitări pentru că ne faceți munca mai ușoară.”

La rândul său, Florin Pop, managing partner Capital Decisions, a detaliat cum pot fi valorificate o serie de unelte integrate în Atlasul interactiv: „Mie ce mi-a plăcut mult și mă tot joc cu acel tool de Return on Equity. Pentru că este întrebarea care apare cumva în daily job, când discutăm cu antreprenorii și încercăm să mergem de la obiectivele lor personale și să le translatăm în obiective de business. Apare întrebarea: are sens să mai fac business-ul ăsta în continuare? Dacă, de exemplu, văd că Return on Equity-ul meu este 3-4, pe acolo, iar titlurile de stat sunt la 7%, atunci e o întrebare destul de simplă, dar care rămâne.”

Suport decizional de calitate

Atlasul interactiv disponibil pe platforma SMARTreports permite și realizarea de analize comparative ample, un scenariu de utilizare pus în practică de Octavian Dan, preşedintele Asociaţiei Firmelor Bihorene, pentru a susține îmbunătățirea politicilor publice la nivelul județului. „Ceea ce am dorit să subliniem este că, dacă analizăm lucrurile dintr-o perspectivă corectă, putem să facem pași în direcția bună. Dacă privim oarecum aproximativ și nu avem instrumente, precum acest instrument creat de Liviu, de fiecare dată vom putea să tragem concluzii greșite. (…) N-am dorit să fac o analiză pro causa și nici una care să ne pună în dificultate, doresc doar să arăt tuturor care este diferența dintre marketing și realitate”, a explicat Octavian Dan, care a prezentat o analiză a performanțelor economice pe mai multe sectoare economice din diverse județe.

Atlasul interactiv nu este disponibil doar prin intermediul platformei SMARTreports, ci și prin diverse parteneriate. Un exemplu concret în acest sens este cel încheiat deja cu compania Danubius Exim. „După ce am văzut Atlasul, am zis că este foarte necesar în primul rând să-l oferim rețelei noastre de distribuție, care în momentul acesta este formată din peste 350 de companii în toată țara. Practic, vrem să le dăm acces celor peste 4.000 de tehnicieni de service la informații esențiale despre clienții care folosesc echipamentele fiscale zi de zi. Acest lucru îi ajută în mai multe componente de lucru în timpul unei luni, în special cele care se referă la trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA, de pildă, sau cei care intră în insolvență, cei care au probabil probleme financiare și care nu își pot onora diferite situații legate de ANAF”, a declarat Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Evenimentul de lansare a inclus și un demo live cu mai multe scenarii de utilizare a Atlasului interactiv al business-ului românesc. Mai multe informații despre instrumentul de informare și analiză dezvoltat de BRIDGE-to-INFORMATION, care beneficiază și de o versiune gratuită cu durată limitată, precum și despre ofertele de abonament sunt disponibile la: https://smartreports.app

SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION este o platformă inovatoare de informare care va reuni o colecție largă de instrumente digitale, rapoarte interactive și analize dedicate explorării și prospectării economiei românești, valorificând inteligent sursele de date publice din România (RECOM, ANAF, Institutul Național de Statistică, BNR și altele).