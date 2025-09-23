„De la medicină la politică: Lucian Burlea, fiul reputatului dr. Marin Burlea, se alătură PUSL”

Partidul Umanist Social Liberal își întărește echipa prin intrarea conf. dr. Lucian Burlea, medic recunoscut pentru profesionalism și implicare în viața comunității.

Fiul reputatului doctor Marin Burlea, personalitate marcantă a medicinei românești, Lucian Burlea și-a construit propria carieră medicală și universitară. Totodată, are o activitate managerială importantă, fiind artizanul apariției Institutului de Psihiatrie „Socola”, instituție pe care a condus-o timp de mai mulți ani.

PUSL consideră că venirea sa în echipă confirmă direcția partidului de a atrage profesioniști autentici, oameni cu experiență și rezultate, capabili să pună expertiza lor în slujba comunității.

„PUSL rămâne consecvent direcției sale de a aduce în politică profesioniști autentici, cu realizări deosebite, demonstrând astfel că România are în continuare resurse umane de mare valoare, gata să pună experiența și priceperea în slujba comunității”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.