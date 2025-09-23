Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă în privința trecerii de la cash la euro digital!

Guvernatorul Mugur Isărescu a tras un emnal de alarmă privind vulnerabilitățile euro-digital fără o securitate cibernetică robustă, deşi miniştri de Finanţe din UE grăbesc implementarea.

La 145 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României, guvernatorul Mugur Isărescu a lansat un apel la repunerea pe masă a unor teme majore: trecerea la un nou model economic-industrial, introducerea unui euro digital care să nu înlocuiască numerarul şi, mai ales, consolidarea urgentă a securităţii cibernetice. Totodată, Isărescu a recunoscut că, deşi ajustarea fiscal-bugetară rămâne prioritară, România nu-şi mai poate permite să amâne discuţia despre creşterea competitivităţii.

„Contextul internațional invită la căutarea fundamentelor pentru un nou design economic-industrial și o nouă anvelopă financiară flexibilă și plină de reziliență”, a spus guvernatorul în cadrul ceremoniei care marchează 145 de ani de la înfiinţarea BNR. Isărescu a explicat că unul dintre vectorii acestei transformări este accelerarea procesului de introducere a euro-digitalului — „un euro digital care nu înlocuiește numerarul” — dar a subliniat că băncile de hârtie rămân, pentru o parte semnificativă a populaţiei, preferabile: „Bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație.”

Mugur Isărescu a invocat experienţa Suediei, care a încercat tranziţia către o societate complet fără numerar („no-cash society”) şi a întâmpinat probleme neaşteptate: „Primul motiv — pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul. Al doilea este şi mai interesant: dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină rușii», ne blochează plățile în trei zile. Sistemele de securitate nu sunt ceva foarte simplu de realizat.” Prin aceste exemple, Isărescu a tras un semnal de alarmă: soluţiile digitale nu sunt neutre și implică costuri, riscuri şi acumulări tehnologice și instituționale pe termen lung.