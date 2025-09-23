Oana Pellea și Marius Manole se reîntâlnesc cu publicul bucureștean în „Regina mamă”

Pe 6 octombrie, de la ora 20:00, Sala Studio a Teatrului Național din București devine spațiul unei confruntări emoționale intense: Oana Pellea și Marius Manole urcă pe scenă în „Regina mamă”, un spectacol tulburător despre iubire, conflict, vulnerabilitate și iertare.

„Regina mamă”

6 octombrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

Două personaje care, sub masca durității, ascund o vulnerabilitate incredibilă. O mamă și un fiu. Două generații, două lumi, dar un unic Univers. E multă iubire și duioșie în Universul lor, sunt lumini și umbre, conflicte și împăcări, glume și acuzații, regrete, emoție și hohote de râs. Oana Pellea și Marius Manole, într-un spectacol care explorează teme precum legăturile de familie, dependența emoțională și manipularea.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.