Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă! Diana Şoşoacă, europarlamentar, este vizată de acuzaţii extrem de grave – de la lipsire de libertate şi ultraj, până la promovarea ideilor fasciste şi negarea Holocaustului, iar Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii sale pentru continuarea anchetei.
Diana Şoşoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect. Șoșoacă a prezentat documentul pe pagina sa de Facebook, într-un clip în care a comentat decizia Parchetului.
Diana Șoșoacă a fost chemată la audieri la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 23 septembrie, la ora 12.00, conform documentului.
Procurorii i-au atras atenția acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat.
- lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni)
- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni)
- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia
- ultraj