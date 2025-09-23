Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă! Diana Şoşoacă, europarlamentar, este vizată de acuzaţii extrem de grave – de la lipsire de libertate şi ultraj, până la promovarea ideilor fasciste şi negarea Holocaustului, iar Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii sale pentru continuarea anchetei.

Diana Şoşoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect. Șoșoacă a prezentat documentul pe pagina sa de Facebook, într-un clip în care a comentat decizia Parchetului.

Diana Șoșoacă a fost chemată la audieri la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 23 septembrie, la ora 12.00, conform documentului.

Procurorii i-au atras atenția acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat.

Potrivit citației, Diana Şoşoacă este acuzată de: