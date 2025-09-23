Premierul Bolojan, avertizat de liderul UDMR, Kelemen Hunor!

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă ”o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie să mintă cu privire la acest aspect.

Kelemen Hunor este de părere că în acest context populaţia trebuie protejată prin menţinerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. UDMR se alătură astfel PSD, în timp ce PNL şi USR susţin că piaţa trebuie să decidă preţurile.

”Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim. Şi atunci trebuie să protejez populaţia. Şi de aceea am propus de la 1 octombrie, încă şase luni, să prelungim această plafonare la adaosul comercial la acele produse care sunt în acest moment în lege”, a declarat liderul UDMR.

El a reafirmat că se aşteaptă ca, luna viitoare, inflaţia raportată să fie de peste 10,45%, ”spre 11% la modul general”, subliniind că la unele servicii preţurile au crescut cu mai mult decât această valoare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, şi săptămâna trecută, că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial. El a mai spus că a fost o discuţie în guvern dar în coaliţie nu a existat o decizie privind plafonarea.

Kelemen Hunor a precizat că el este în favoarea păstrării acestei plafonări. ”Eu am spus în coaliţie că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejaţi. Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură dar sunt chestiuni care ţin de noi – să protejăm oamenii de inflaţie mare şi asta se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preţ mai rezonabil, trebuie păstrat şi săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră – să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a subliniat Kelemen Hunor.

Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros.

Pe de altă parte, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.

”Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele. Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele. Preţurile scad sau cresc în funcţie de cum se desfăşoară relaţia aceasta economică. Mai mult decât atât, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse fixă, pentru care nişte politicieni ţipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg. Spectrul mai larg pe care oamenii îl cumpără, de fapt, îl cupără cu preţuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui Guvern într-un anume interval”, a explicat Miruţă.