Statul Palestina, recunoscut oficial de Franța

Franța a recunoscut luni seara, 22 septembrie, Palestina la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului.

„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (…), Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina”, a transmis președintele francez Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului.

„Franţa nu a dezamăgit niciodată Israelul atunci când securitatea acestuia a fost în joc. Recunoaşterea acestui stat palestinian este o înfrângere pentru Hamas, la fel ca şi pentru antisemiti (şi antisionisti). Această recunoaştere deschide calea către negocieri utile. (…) Ea poartă ambiţia de a rupe cercul vicios al violenţei”, a precizat liderul de la Paris.

Macron a făcut apel la eliberarea celor 48 de ostatici şi la încetarea operaţiunilor din Gaza: „Fac apel la Israel să nu mai facă nimic” care să împiedice negocierile.

Președintele Franței pledează și pentru o administraţie palestiniană care să aibă „monopolul asupra securităţii în Gaza”: „În acest context, voi putea înfiinţa o ambasadă în Palestina imediat ce cei 48 de ostatici (israelieni) vor fi eliberaţi. Datorită acestei abordări vom obţine un stat palestinian suveran şi demilitarizat. Aştept, de asemenea, ca partenerii noştri arabi şi musulmani să îşi respecte angajamentul de a recunoaşte statul Israel şi de a avea relaţii normale cu acesta. A sosit momentul să recunoaştem un stat palestinian prieten şi vecin şi să alungăm de pe aceste pământuri faţa urâtă a terorismului. Suntem aici pentru că a sosit momentul. A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele” din Gaza.

A sosit timpul păcii, pentru că suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea. Promisiunea unui stat arab rămâne, până în prezent, neîndeplinită. De atunci, a fost un drum lung, presărat cu speranţă şi disperare. Iar noi am mers alături de ei, fiecare dintre noi cu propria istorie şi sensibilitate. Avem responsabilitatea colectivă de a nu fi reuşit să aducem o pace justă şi durabilă. Aceasta este realitatea care ni s-a impus pe 7 octombrie 2023”, ziua atacului terorist al Hamas în Israel. Condamnăm acest atac (…) ne exprimăm compasiunea faţă de israelieni şi cerem eliberarea ostaticilor.

Noi, francezii, cunoaştem durerea terorismului, purtăm în inimă mărturia de solidaritate a zeci de lideri străini, printre care prim-ministrul israelian şi preşedintele Autorităţii Palestiniene”, după 7 ianuarie 2015. În acest moment, Israelul îşi extinde în continuare operaţiunile în Gaza, dar sunt vieţile a sute de mii de oameni care sunt strămutate şi care continuă să fie distruse. Nimic nu mai justifică războiul din Gaza. De la 7 octombrie, negarea vieţii celuilalt prevalează. (Însă) o viaţă valorează cât o viaţă”.