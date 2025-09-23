Trump, sfidat de Germania. Doar 8% din achizițiile pentru înarmare merg către armele american!

Germania are un nou plan de achiziţii militare, potrivit unui document obținut de POLITICO, care arată că Berlinul va orienta campania sa masivă de reînarmare în principal către industria europeană, doar 8 procente din achiziții fiind destinate armelor americane.

Aceasta este o lovitură grea pentru Donald Trump, care a exercitat presiuni asupra țărilor europene pentru a continua să cumpere arme americane, în ciuda turbulențelor geopolitice generate de Casa Albă. Decizia este cu atât mai dureroasă cu cât, foarte probabil, şi alte ţări din UE vor urma exemplul Germaniei.

Planul de achiziții arată că Germania se pregătește să încheie contracte în valoare de aproape 83 de miliarde de euro doar în 2026. Lista, întocmită pentru comisia bugetară a parlamentului german, detaliază 154 de achiziții majore în domeniul apărării între septembrie 2025 și decembrie 2026.

Conform legislației germane, orice contract cu o valoare mai mare de 25 de milioane de euro trebuie supus aprobării Bundestagului.

Singurele achiziții importante conduse de contractori americani sunt aproximativ 150 de milioane de euro alocați pentru torpile atașate aeronavelor P-8A ale Boeing și aproximativ 5,1 miliarde de euro pentru rachetele și lansatoarele de apărare aeriană MIM-104 Patriot ale Raytheon, relatează Politico.

Luând în calcul și alte achiziții conduse de SUA de pe listă – de la rachete AMRAAM și ESSM la pachete radio – totalul ajunge la aproximativ 6,8 miliarde de euro, circa 8% din planul Berlinului, restul fiind destinat în proporție covârșitoare industriei europene.