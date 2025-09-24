Burger King își consolidează prezența în Suceava prin deschiderea celui de-al doilea restaurant

Burger King continuă expansiunea pe piața din România și marchează aniversarea a 6 ani de activitate locală prin inaugurarea celui de-al doilea restaurant din Suceava, mâine, 25 septembrie. Noul restaurant de tip drive-thru este amplasat pe strada Calea Unirii, numărul 28, lângă Dedeman, și aduce faimosul gust flame-grilled mai aproape de locuitorii din zonă.

Extinderea Burger King în România a cunoscut o accelerare vizibilă în ultimii ani. De la revenirea brandului pe piața locală, rețeaua a ajuns la 41 de restaurante la nivel național, dintre care 30 au fost inaugurate doar în ultimii trei ani. În 2025, Burger King are în plan deschiderea a 12–15 noi unități, consolidându-și astfel prezența și apropiindu-se de pragul de 50 de restaurante pe piața locală. Strategia de creștere nu vizează doar orașele mari, ci și comunitățile regionale, acolo unde există potențial de dezvoltare și cerere pentru produse flame-grilled. Prin aceste investiții constante, Burger King demonstrează angajamentul de a dezvolta o rețea stabilă și de a oferi o experiență unitară clienților din întreaga țară.

„Deschiderea celui de-al doilea restaurant Burger King în Suceava, odată cu aniversarea a 6 ani de prezență în România, subliniază dorința noastră de a fi mai aproape de comunități și de a consolida relația cu consumatorii existenți. În ultimii trei ani am accelerat extinderea, am inaugurat 30 de restaurante noi, iar Suceava este un exemplu concret al felului în care răspundem cererii locale. Prin această deschidere, ne dorim să reconfirmăm angajamentul de a oferi produse pregătite pe grătar cu flacără și o experiență autentică, așa cum clienții Burger King se așteaptă să primească.”, a declarat Mariana Lisofschi, Marketing Brand Manager Burger King România.

Ziua deschiderii, joi, 25 septembrie, va fi marcată prin experiențe menite să aducă atmosfera Burger King mai aproape de comunitate: primii 100 de clienți vor primi gratuit un Whopper, iar întreaga zi va fi animată de experiențe interactive, precum „Spin the Capsule”, unde vizitatorii pot câștiga instant premii precum agende, sticle branduite, șosete sau porții de cartofi prăjiți, și Social Media Crown Challenge, care invită participanții să intre în spiritul Burger King și să se conecteze cu brandul într-un mod distractiv și memorabil.