De ce este atât de periculos dacă îți sângerează gingiile. Mergi de urgență la stomatolog

Un semnal aparent banal – sângerarea gingiilor – este adesea ignorat de foarte mulți români. Mulți cred că este doar o consecință a periajului mai energic sau a unei periuțe de dinți mai dure. În realitate, specialiștii atrag atenția că acest simptom poate ascunde probleme grave de sănătate orală și chiar generală.

Primul semn al unei afecțiuni ascunse

Gingiile sănătoase nu sângerează. Orice sângerare apărută în timpul periajului sau spontan ar trebui să ridice semne de întrebare. În cele mai multe cazuri, cauza este gingivita – o inflamație provocată de acumularea plăcii bacteriene și a tartrului. Dacă nu este tratată, gingivita evoluează spre parodontită, o boală care afectează țesuturile de susținere ale dintelui și poate duce, în timp, la pierderea acestuia.

De asemenea, sângerările gingivale pot fi corelate cu probleme de imunitate, diabet, dezechilibre hormonale sau chiar deficiențe nutriționale. Ignorarea lor înseamnă, de fapt, întârzierea diagnosticării unei afecțiuni care se agravează de la o lună la alta.

Numeroase studii internaționale au demonstrat că bacteriile din cavitatea orală pot pătrunde în fluxul sangvin și pot favoriza inflamația cronică la nivelul întregului organism. Astfel, parodontita este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și diabet. Cu alte cuvinte, ceea ce începe cu un mic firicel de sânge pe periuță poate avea consecințe mult mai grave asupra sănătății generale.

„Sângerarea gingiilor nu trebuie considerată niciodată normală. Este un semnal de alarmă pe care organismul îl transmite și care trebuie investigat imediat. De cele mai multe ori, pacienții ajung la cabinet când problema este deja avansată, iar tratamentele devin mai complicate și mai costisitoare. Recomand să se facă un control stomatologic la primele semne de sângerare și o igienizare profesională la fiecare 6 luni. Astfel, se pot preveni complicațiile și se menține sănătatea dinților pe termen lung”, a declarat medicul stomatolog Alin Gabor.

Cum poți preveni apariția sângerărilor

Prevenția începe cu igiena zilnică riguroasă: periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare și a apei de gură. Alegerea unei periuțe de dinți cu peri moi, schimbată la fiecare 3 luni, este la fel de importantă. Totodată, vizita periodică la medicul dentist pentru detartraj și periaj profesional este esențială pentru a îndepărta placa bacteriană și tartrul pe care periuța nu le poate elimina.

Adoptarea unei diete echilibrate, bogată în fructe, legume și alimente care susțin sănătatea gingiilor, reduce și ea riscul de inflamație. Fumatul și consumul excesiv de alcool sunt factori majori care favorizează sângerările gingivale și trebuie evitați.

Sângerarea gingiilor este un semnal pe care nu ar trebui să-l trecem cu vederea. Poate fi primul pas către o boală parodontală, către complicații sistemice sau chiar către pierderea dinților. Un control stomatologic făcut la timp și o igienă orală corectă pot face diferența între un zâmbet sănătos și ani de tratamente complexe.