Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850-2020” la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, anunță deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la sediul prestigioasei instituții de cultură situată în strada Hagi Chiriac, nr. 2, Vaslui.

Vernisajul va avea loc vineri, 26 septembrie 2025, ora 12:30, în Sala „Arta”. La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, personalități din viața publică, membri ai comunității locale și pasionați de istorie.

Municipiul Vaslui este al douăzeci și șaptelea oraș care găzduiește expoziția cu tematică militară. Aceasta a fost organizată mai întâi la Muzeul Național de Istorie a României în 2020 și ulterior itinerată la 26 de instituții muzeale de rang municipal, județean și național din Crișana, Banat, Sătmar, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Moldova. Până în prezent, peste 100.000 de vizitatori au reușit să cunoască istoria Jandarmeriei Române prin intermediul unei cercetări calitative, echilibrate și obiective, având posibilitatea să admire piese de patrimoniu reprezentative pentru istoria acestei arme.

Expoziția reprezintă rezultatul unei colaborări de succes dintre Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Asociația Romilitaria și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui.

Organizată prima dată în anul 2020, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, expoziția aduce în atenția publicului istoria acestei instituții, care a îndeplinit un rol semnificativ în istoria modernă și contemporană a României. Întemeiată prin ordin domnesc în data de 3 aprilie 1850 de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Română și-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranței cetățeanului, al drepturilor și libertăților sale fundamentale.

În cadrul expoziției vor putea fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate, elemente de echipament care provin din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, alături de numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului ,,Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor – Nicolae Iorga – In memoriam eroilor jandarmi 1918 – 2018”.

Pentru a evoca istoria jandarmeriei vasluiene, în cadrul expoziției vor fi prezentate distincții, brevete și însemne militare care aparțin unor jandarmi vasluieni, participanți la misiuni de menținere a păcii în teatrele de operații Kosovo, Afganistan și Mali.

Un rol semnificativ la realizarea expoziției îi revine domnului Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, unul dintre cei mai notabili specialiști în istoria Jandarmeriei Române și autor al cărții „Jandarmii și milițienii de la sate”, publicată la editura ASTRA Museum din Sibiu în anul 2014.

Expoziția „Jandarmeria Română 1850 – 2020” va putea fi vizitată la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, în perioada 26 septembrie – 21 noiembrie 2025, de miercuri până duminică, în intervalul orar 09:00-17:00.