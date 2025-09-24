Federațiile și patronatele din HoReCa se unesc pentru a susține păstrarea cotei TVA la 11%

Avertisment: România riscă să piardă orice competitivitate ca destinație turistică în raport cu țările vecine. Traficul în restaurante și hoteluri s-a redus deja cu 50%!

FPIOR, HORA și FIHR, toate organizațiile reprezentative din industria ospitalității, au transmis Administrației Prezidențiale și Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menținerea cotei de TVA la 11% pentru alimente și cazare.

Reprezentanții industriei avertizează că o majorare a TVA la 21% va însemna faliment în lanț pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, toate consecințele însemnând reducerea veniturilor la bugetul de stat.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA.”

În plus, România riscă să piardă competitivitatea ca destinație turistică în regiune. Bulgaria și Ungaria practică niveluri reduse de TVA în ospitalitate, ceea ce le face mai atractive pentru turiștii străini și regionali, concomitent cu politici publice de susținere a turismului de incoming (campanii de marketing, prime de incoming pentru fiecare turist străin din anumite destinații, suport pentru liniile aeriene directe etc). În lipsa unor politici fiscale echilibrate, România se expune riscului de a fi ocolită ca destinație de vacanță și de business, afectând grav afacerile din ospitalitate și balanța comercială din turism a țării.

Datele recente confirmă declinul: în ultimele luni, traficul în restaurante și unități de cazare s-a redus cu până la 50%, iar numărul de insolvențe în HoReCa a crescut cu 9% în 2024, tendință accentuată și în prima jumătate a anului 2025.

“E important să înțelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică și la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situație de criză, la pragul insolvenței. Ce faci când ești în această situație, iar aici vorbesc din proprie experiență, e să motivezi resursele umane și să optimizezi producția, profiturile și vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacității de producție. Fără angajați productivi și un produs bun, nu ai vânzare. Fără vânzare nu ai profit. Același principiu se aplică și acum, iar creșterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză – statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvență, falimente și concedieri. Adevărata soluție nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente și crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investițiile și munca cinstită.” (Valentin Soneriu, președinte FPIOR)

„Dincolo de cifre și statistici, vorbim despre realitatea zilnică a antreprenorilor care țin în viață industria asta. Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulți dintre colegii mei din HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua. În loc să sprijine pe cei care muncesc cinstit, statul riscă să împingă afacerile corecte spre închidere și să lase loc pieței gri să se extindă. Dacă TVA-ul urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem și încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o șansă corectă să supraviețuim și să creștem. România are nevoie de o industrie a ospitalității sănătoasă, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicați direct.” (Radu Savopol, Președinte HORA).

„Turismul românesc este mai mult decât o industrie, este o carte de vizită a țării și un pilon al economiei. Funcționează într-un ecosistem fragil, unde orice dezechilibru economic-fiscal sau factor de instabilitate geo-politic produce efecte în lanț: scăderea cererii, afectarea reputației destinației, blocarea investițiilor, pierderea locurilor de muncă și deteriorarea imaginii României ca destinație. De aceea, adevărata soluție nu stă în supraîncărcarea cu taxe, ci în politici publice curajoase și coerente, care să ofere stabilitate, predictibilitate și șansa unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu și lung. Federația Industriei Hoteliere din România este pregătită să fie partener activ de dialog și să prezinte măsuri constructive, care pot transforma turismul într-un motor real de competitivitate și prosperitate națională.” (Simona Constantinescu, președinte FIHR)

Federațiile subliniază că menținerea cotei de 11% este un compromis echilibrat, rezultat al dialogului dintre mediul de afaceri și Guvern și singura soluție viabilă pentru asigurarea sustenabilității industriei.

Apelul adresat Președintelui României și Parlamentului este clar:

Abandonarea intenției de majorare a TVA la 21%;

Menținerea cotei reduse de 11%, în linie cu practica europeană;

Concentrarea pe creșterea gradului de colectare și combaterea evaziunii fiscale, nu pe taxe mai mari.

Industria ospitalității și turismului numără peste 35.000 de companii, susține peete 400.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuie cu peste 5% la PIB. Fără stabilitate fiscală, acest sector strategic riscă să piardă teren în fața concurenței externe și să genereze pierderi masive pentru economia națională.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de Valentin Șoneriu, Președinte FPIOR, Radu Savopol, Președinte HORA și Simona Constantinescu, Președinte FIHR.