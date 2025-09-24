Infoturul „Redescoperă București și Ilfov”, organizat de ANAT și CJ Ilfov, o premieră și un real succes

► Alături de București, Ilfov va intra mai puternic pe harta destinațiilor românești care vor fi promovate în alte țări

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) adresează mulțumiri Consiliului Județean Ilfov și președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, pentru implicarea și sprijinul constant în promovarea turismului. Prin deschiderea și înțelegerea de care dau dovadă în ceea ce privește rolul turismului și al culturii ca motor de dezvoltare economică și culturală, Consiliul Județean Ilfov oferă un exemplu de bune practici la nivel național. Ilfovul, cel mai tânăr județ din Uniunea Europeană, are un potențial turistic uriaș, iar datorită acestei implicări se va dezvolta cu siguranță în continuare ca destinație turistică de interes.

ANAT, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov și cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a organizat în perioada 19–21 septembrie 2025 primul infotrip cu agenții de turism specializate pe incoming, dedicat promovării regiunii București–Ilfov ca destinație turistică de interes internațional.

Evenimentul, intitulat „Redescoperă București și Ilfov”, a reunit un grup reprezentativ de agenți de turism români, care au explorat timp de trei zile patrimoniul istoric, cultural și turistic al Capitalei și județului Ilfov. Scopul a fost consolidarea și diversificarea turismului de incoming, prin integrarea Bucureștiului și a Ilfovului într-o ofertă comună, complementară și atractivă pentru turiștii străini.

Experiențe autentice în București și Ilfov

Programul a debutat cu un tur narativ al Capitalei, care a readus în prim-plan repere emblematice precum Hotelul Capșa, Cercul Militar Național, Palatul Universul, Palatul Suțu, Hanul cu Tei, Mănăstirea Stavropoleos, Caru’ cu Bere, Palatul CEC, Curtea Veche și Hanul lui Manuc. Atmosfera boemă a cartierelor istorice, de la Armenesc la Lipscani, a completat experiența.

Ziua a doua a fost dedicată Ilfovului, odinioară supranumit „grădina domnească a Bucureștiului”. Agenții de turism au vizitat obiective emblematice precum Mănăstirea Snagov, Muzeul-Atelier ”Școala de la Piscu” (un veritabil muzeu de artă care a surprins participanții), Palatul Mogoșoaia, Mănăstirea Cernica, dar și evenimente de actualitate precum Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră de la Buftea – premieră absolută în România. Infotripul s-a încheiat cu vizitarea Fortului XIII Jilava, un obiectiv cu valoare istorică și memorială.

Programul a inclus un excelent și impresionant moment artistic interpretat de Corul de copii ”A doua familie” din Buftea. Gazda participanților la infotur au fost hotelul Lebăda din Pantelimon (4 stele) și Mercure Conacul Cozieni (4 stele), unde a fost prezentat și potențialul turistic al județului Ilfov – cel mai tânăr județ din Uniunea Europeană, însă cu un ritm alert de dezvoltare economică.

”Extraordinar acest tur istoric al Bucureștiului și Ilfovului sub bagheta lui Damian Anfile! Mulțumim Consiliului Județean Ilfov pentru sprijin! Vom mai face astfel de evenimente, suntem abia la început”, declară Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

Reacții entuziaste din partea agenților de turism

Participanții au apreciat programul, descriind experiența ca fiind „incredibilă”, „plină de informații valoroase”, „o reîntâlnire excepțională cu locuri inedite și oameni extraordinari”. Atmosfera de networking, schimbul de idei și prezentarea detaliată a potențialului regiunii au consolidat succesul evenimentului.

„Turul Vârstele orașului București a avut scopul de a arăta diversitatea și potențialul istoric al Capitalei, care prezintă până astăzi obiective însoțite de povești atrăgătoare și ilustrând stilurile arhitectonice ale ultimelor cinci secole, într-o grupare unică, rezultat al diferitelor schimbări survenite de-a lungul timpului. Totodată, includerea județului Ilfov în cadrul turului a fost o alegere inspirată și folositoare pentru înțelegerea ansamblului turistic reprezentat de zona Capitalei, pentru că aceasta nu este completă fără reședințele voievodale și boierești, mănăstirile și focarele culturale ale zonei înconjurătoare. Întotdeauna, înțelegerea imaginii generale va reprezenta un avantaj incontestabil pentru cei care sunt capabili să le-o ofere vizitatorilor”, declară Damian Anfile, povestitor istoric.

„Infoturul Redescoperă București și Ilfov a demonstrat că regiunea are un potențial turistic imens, atât pe segmentul cultural și istoric, cât și pe cel de agrement și evenimente. Este datoria noastră, ca agenți de turism, să valorificăm această bogăție și să o includem în pachetele destinate turiștilor străini. Bucureștiul și Ilfovul se completează perfect și oferă o imagine integrată, demnă de o capitală europeană modernă”, subliniază Mihaela Patentașu, președinte al Consiliului Regional București–Ilfov al ANAT.

Iată și părerile unor agenți de turism care au participat la acest infotur:

Iulia Curelariu – Iulius Travel: „Țin să vă mulțumesc pentru aceste zile minunate petrecute împreună. Mulțumesc ANAT pentru invitație. Mă bucur că v-am cunoscut pe fiecare în parte și, pentru cei cu care deja mă știam, că ne-am revăzut! A fost o experiență incredibilă și un aplomb de informații valoroase, atât pentru noi, cât și pentru turiștii noștri. Abia aștept următoarea reîntâlnire.”

Felicia Dumitrașcu – Exclusiv Travel: „Felicitări și mulțumesc pentru încă un infotrip de excepție în țara noastră, pentru aceste zile în care am descoperit împreună locuri inedite!”

Florin Bărhălescu – Icar Tours: „Vă mulțumesc pentru bucuria (re)întâlnirii! Felicitări organizatorilor pentru un eveniment excepțional! Cu drag vă aștept la Iași! Moldova și Dobrogea sunt zonele noastre de expertiză turistică și logistică.”