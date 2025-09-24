Liderul USR București, Vlad Voiculescu, acuză PSD pentru refuzul de a organiza alegeri pentru Primăria Capitalei!

Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, declară miercuri că alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Potrivit lui Voiculescu, legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă şi atrage atenţia că au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Liderul USR acuză PSD de „terorism politic”.

”Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva ( PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un judeţ unde trebuie organizate alegeri parţiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu ştiu cum e la domnul în judeţ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureştean care să spună că nu vrea să-şi aleagă primarul”, spune liderul USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, într-o postare pe Facebook.

Vlad Voiculescu precizează că ”alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid ci se fac atunci când spune legea, iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă”.

”Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Sau hai să spun mai pe şleau: ce face PSD se numeşte „terorism politic”. Nu poţi ţine ostatice comunităţi întregi şi să le încalci drepturile prevăzute de lege şi Constituţie. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă ţara în aer. Aşa ceva nu este doar imoral, ci şi ilegal.’’, mai arată Vlad Voiculescu.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar un exercițiu de marketing politic și că acuzațiile AUR sunt nefondate.

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar „un exercițiu de marketing politic”.

Diana Buzoianu a spus, după votul împotriva moțiunii, că își va continua lupta împotriva „mafiei lemnului” și reformele din minister, în pofida presiunilor politice, precum și reformele și măsurile de combatere a tăierilor ilegale de păduri, acuzându-i pe inițiatori că apără interesele „băieților deștepți”.

„Parlamentul nu poate fi folosit ca instrument de propagandă pentru AUR. Noi am discutat despre legi și proceduri, nu despre negocieri de principii”, a spus Buzoianu, adăugând că nu se va lăsa intimidată de presiuni.