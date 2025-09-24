PENNY inaugurează un magazin în Afumați, județul Ilfov și ajunge la 427 de unități la nivel național

Rețeaua PENNY se extinde în județul Ilfov prin deschiderea unui nou magazin în Afumați, situat pe Șoseaua București-Urziceni nr. 223A. Rețeaua PENNY din România ajunge la 427 de magazine deschise la nivel național.

Noul magazin dispune de o suprafață de vânzare de 885 mp și de 75 locuri de parcare, dintre care 4 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități.

Programul magazinului din Afumați este de luni până sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Experiența îmbunătățită de cumpărături din noul magazin PENNY pune în valoare angajamentul companiei pentru extinderea portofoliului de produse 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în România. Clienții găsesc în magazin o zonă extinsă pentru produse proaspete și mărci proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY din Afumați, județul Ilfov, oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, inclusiv o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate sau congelate.

Această deschidere este parte a strategiei PENNY Punct, construită pe șapte piloni: experiență îmbunătățită în magazine, expansiune, produse românești, oameni, digitalizare, sustenabilitate și comunicare integrată.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 427 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/