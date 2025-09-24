Valoarea totală a mașinilor electrice și hibride pe Autovit.ro a crescut de la peste 179,6 milioane euro în iunie – august 2024 la 185,8 milioane euro în aceeași perioadă din 2025, înregistrând o evoluție de +3,5%.

Numărul anunțurilor pentru această categorie a cunoscut o creștere de 7,6%. Iunie 2025 – cea mai prolifică lună (+26,8%).

Toyota rămâne marca favorită a românilor (1.200 anunțuri și peste 732.500 de vizite în 2025), însă BMW are cea mai mare creștere procentuală a anunțurilor (+27,9%). Renault și Kia își fac intrarea în top 10.

Toyota Corolla ocupă primul loc în 2025, cu un salt de + 51% a numărului anunțurilor în platformă.

+ 25% creștere pentru hibride plug-in – categoria cu cea mai mare expansiune anul acesta.

Interes major pentru tehnologia nouă: mașinile din 2024 – 2025 generează peste 000 de vizite, reprezentând 21% din această categorie.

45% din tranzacțiile efectuate pe Autovit.ro s-au încheiat în categoria 10.000 -25.000 euro.

Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, prezintă o analiza detaliată a pieței mașinilor electrice și hibride listate pe platformă în perioada iunie – august 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Datele relevă o ofertă mai bogată, pe de o parte, cu indicatori pozitivi în ceea ce privește numărul de anunțuri și valoarea totală a tranzacțiilor, iar pe de altă parte, o scădere importantă a numărului de vizualizări, semn că preferințele cumpărătorilor se adaptează la noile realități economice și sociale.

Valoarea pieței și dinamica anunțurilor

Valoarea totală a mașinilor electrice și hibride listate pe Autovit.ro a crescut în vara 2025 la 185,8 milioane de euro, față de 179,6 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul anunțurilor de mașini electrice și hibride a înregistrat o creștere notabilă de 7,6%, de la 5.392 anunțuri în vara 2024 la 5.803 în perioada similară din 2025. Dinamica lunară arată variații interesante: iunie 2025 a fost luna cu cea mai spectaculoasă creștere, +26,8% față de iunie 2024. Iulie a înregistrat o creștere moderată, de la 1.948 la 2.049 anunțuri, în timp ce august a marcat o scădere, de la 1.740 la 1.594 anunțuri.

Mărcile preferate: Toyota rămâne lider, BMW și Hyundai accelerează

Topul brandurilor este dominat de Toyota, care și-a consolidat poziția de lider cu 1.200 anunțuri în 2025 (21% din total) comparativ cu 1.051 anunțuri (19% din total) în 2024. Mercedes-Benz ocupă a doua poziție cu 801 anunțuri (14%) în 2025, ușor crescut față de 730 anunțuri (14%) în 2024.

În schimb, BMW înregistrează cea mai mare creștere procentuală dintre mărcile de top, de la 556 la 711 anunțuri, adică +27,9%. De asemenea, Hyundai urcă pe poziția a patra, de la 263 la 331 anunțuri (+25,9%), depășind Volvo, care a scăzut în vara 2025 la 285 anunțuri (5%).

Totodată, în top 10 își fac intrarea Renault cu 198 anunțuri (3%) și Kia cu 188 anunțuri (3%), în timp ce Lexus și Tesla nu mai figurează în clasamentul din 2025.

Scăderea vizualizărilor, dar consolidarea poziției Toyota

Deși numărul anunțurilor a crescut, vizualizările au înregistrat o scădere de 37,5%, de la peste 5,3 milioane în vara 2024 la peste 3,3 milioane în vara 2025. Această tendință poate indica o piață mai matură, în care românii sunt mai selectivi în căutările lor.

Toyota își menține supremația și la capitolul vizualizări, cu peste 732.500 de vizite (22% din total) în 2025. BMW și Mercedes-Benz completează podiumul, cu mai mult de 440.000, respectiv peste 342.000 vizualizări în 2025.

Corolla: vedeta incontestabilă

Topul modelelor arată o schimbare semnificativă: Toyota Corolla trece de pe locul secund pe primul loc în 2025, cu 329 de anunțuri, față de 218 anul trecut. Creșterea de 51% marchează cea mai bună performanță dintre toate modelele analizate. C-HR rămâne stabil, cu 298 de anunțuri, iar RAV4 crește de la 183 la 245 (+34%). Intrarea Mercedes-Benz GLC în top, cu 158 de anunțuri, arată o diversificare a pieței pe zona premium. BMW Seria 5 crește de asemenea, dar într-un ritm mai moderat (+10,7%).

„Analiza Autovit.ro confirmă o etapă decisivă în evoluția pieței românești de vehicule electrice și hibride. Observăm nu doar o creștere cantitativă a ofertei – cu peste 5.800 de anunțuri publicate – ci și o dezvoltare calitativă remarcabilă, cu diversificarea mărcilor prezente și apariția unor modele noi pe segmente diferite de preț. În paralel, comportamentul consumatorilor reflectă o abordare mult mai informată și calculată: aceștia analizează cu atenție raportul preț – performanță, autonomia reală și compatibilitatea cu infrastructura de încărcare disponibilă. Această evoluție către o piață mai sofisticată, dar și mai stabilă, ne arată că România se apropie de standardele europene în adoptarea mobilității electrice”, a declarat Sorin Bălan, Senior Head of Commercial Operations.

Hibridele Plug-in devin segmentul dominant

Analizând tipurile de motorizare, se observă o schimbare semnificativă în preferințele consumatorilor. Vehiculele hibride plug-in au devenit categoria principală în 2025 cu 2.619 anunțuri, crescând considerabil cu 25%, față de 2.093 anunțuri în 2024. Mașinile hibride tradiționale se situează pe locul doi cu 2.273 anunțuri – o creștere modestă față de 2.200 anunțuri în vara 2024. Vehiculele 100% electrice rămân pe ultima poziție, cu 911 anunțuri în 2025, în scădere față de 1.099 anunțuri în 2024.

Caroserii: SUV-ul, preferatul românilor

SUV-urile reprezintă 56% din totalul anunțurilor în vara 2025, față de 53% în 2024. În plus, ele concentrează și peste 55% din totalul vizitelor. Creșterea confirmă apetitul românilor pentru mașini mai mari, versatile și adaptate drumurilor din țară. Sedanurile ocupă a doua poziție cu 1.182 anunțuri, în timp ce mașinile compacte avansează în privințele consumatorilor, cu 448 anunțuri în 2025 față de 382 în 2024.

Accent pe mașini noi, categorii de preț

Un alt fenomen interesant este creșterea numărului de anunțuri pentru mașini recent fabricate. În vara 2025 au fost listate 553 de vehicule produse în același an și 537 din 2024, care împreună au atras puțin peste 690.000 de vizite. În același timp, modelele fabricate în 2021 domină oferta, cu peste 1.250 de anunțuri și peste 733.000 de afișări. Se conturează, astfel, o piață cu interes ridicat atât pentru modele foarte noi, cât și pentru cele cu 3 – 4 ani vechime, considerate optimizate din punct de vedere raport preț – calitate.

Concomitent, românii se orientează puternic către segmentul 10.000 – 25.000 de euro, care înregistrează 2.385 de anunțuri în lunile de vară 2025 (41% din total) și peste 1,47 milioane vizualizări (44% din total). Segmentul mediu de 25.000 – 40.000 de euro, crește ușor ca ofertă (1.905 anunțuri), dar scade la nivel de vizualizări (peste 1 milion).

Segmentul premium (peste 40.000 de euro) înregistrează un ușor declin: 1.251 de anunțuri în vara 2025, față de 1.331 în 2024, și doar 677.000 vizualizări, comparativ cu 1,3 milioane anul trecut.

Analiza vehiculelor vândute arată că 45% dintre tranzacții s-au încheiat în segmentul 10.000 -25.000 euro, 34% în categoria 25.000 – 40.000 euro și 17% pentru autoturismele de peste 40.000 euro.