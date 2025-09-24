Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, menținută la presiunile PSD!
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că în coaliția de guvernare s-a căzut de acord asupra menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, ceea ce va permite ca românii cu venituri modeste să nu fie sărăciți și mai rău de o nouă majorare, în condițiile în valoarea cheltuelilor cresc oricum odată cu venirea sezonului rece.
Anunțul liderului PSD vine la finalul unei ședinșe prelungite și după mai multe săptămâni în care partidele din Coalieței s-au contrat în privința acestei măsuri.
„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a scris Grindeanu, pe Facebook.
Grindeanu a reamintit că PSD a susținut cu toată tăria această măsură, argumentând că prin plafonarea adaosului s-au menținut prețuri mai mici la alimente și s-a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.