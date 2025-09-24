Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, menținută la presiunile PSD!

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că în coaliția de guvernare s-a căzut de acord asupra menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, ceea ce va permite ca românii cu venituri modeste să nu fie sărăciți și mai rău de o nouă majorare, în condițiile în valoarea cheltuelilor cresc oricum odată cu venirea sezonului rece.

Anunțul liderului PSD vine la finalul unei ședinșe prelungite și după mai multe săptămâni în care partidele din Coalieței s-au contrat în privința acestei măsuri.