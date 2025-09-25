congres
Eveniment

Congresul PSD va avea loc „fără dubiu” în această toamnă!

0

Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat, miercuri seara, președintele interimar al social democraților, Sorin Grindeanu.

„Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Doar că, consultându-mă cu mai mulți colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă.

Preocuparea noastră, în primul rând, trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investițiile în autostrăzi, în marele investiții, în spitale, dar și „Anghel Saligny” și toate investițiile mici, să avem tot timpul proiecte, cum a fost cel legat de plafonarea adaosului, cel legat de hidrocentrale.

Să trecem această perioadă, nu simplă, și imediat după, în câteva săptămâni, vom organiza congresul, în această toamnă fără dubiu”, a afirmat Sorin Grindeanu, la un post TV.

El a precizat, anterior, că PSD va înainta, până la sfârșitul săptămânii, coaliției de guvernare propunerile de relansare economică, cu condiția ca acestea să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care își va asuma răspunderea Guvernul.

Citește și
Eveniment

Decizia doborârii dronelor sau avioanelor rusești care intră în spațiul aerian…

Eveniment

Dialog Italia-România privind responsabilitatea corporativă și modelele de prevenire

Eveniment

Hello Holidays marcheaza Ziua Mondiala a Turismului cu oferte speciale pentru Craciun…

Eveniment

Totul despre Târgul de Crăciun București 2025

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.