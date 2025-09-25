Decizia doborârii dronelor sau avioanelor rusești care intră în spațiul aerian românesc este la comandantul militar al operațiunii!

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a oferit primele detalii despre chestiunile care s-au discutat în timpul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării legate de obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor, respectiv linia de comandă pentru doborârea dronelor sau avioanelor care intră în spațiul aerian românesc.

În ceea ce privește stabilirea obiectivelor care au nevoie de protecție împotriva dronelor, cadrul legal a fost completat cu metodologiile privind obiectivele ce au nevoie de apărare.

„Am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Aici, toate instituțiile din sistemul național de apărare, există la fiecare o listă de obiective care trebuie protejate, care se actualizează în funcție de realități, care poate cuprinde obiective temporare, de exemplu când se întâmplă un eveniment important unde ai președinți, membri importanți, poți să-l definești temporar ca protejat și SPP-ul ia toate măsurile.

Legea face referire la capabilitățile tehnice privind intervențiile împotriva dronelor și vorbim de pasul de identificare, de bruiere și intervenție”, transmite Ionuț Moșteanu.

Ministrul a vorbit și despre cel mai arzător subiect militar al momentului, acela al liniei de comandă în cazul doborârii unei drone intrate în spațiul aerian românesc, stabilindu-se că decizia în cazul unei aeronave cu pilot militare este la comandantul militar al operațiunii, pe când în cazul unei aeronave cu pilot civile este la ministrul Apărării.

„Al doilea proiect este cel care stabilește linia de comandă în cazul necesității de a doborî o aeronavă ce intră neautorizată în spațiul aerian. S-a stabilit linia de comandă, cine, ce face și cum face. Avem aeronave cu pilot care pot fi militare, iar în cazul dronelor decizia este la comandantul militar al operațiunii, avem aeronave cu pilot militare și civile. În cazul celor militare decizia e luată de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO de interceptare a avioanelor militare.

În cazul aeronavelor civile, decizia de doborâre rămâne până la ministru, ca și până acum, este o poveste veche de la 11 septembrie, din momentul în care lumea noastră s-a schimbat. De atunci, a rămas ca decizia în cadrul aeronavelor civile cu pilot care nu se identifică, să fie la ministru, pentru că este o decizie cu componentă politică atunci când vorbim de civili”, mai arată Dan Voiculescu.