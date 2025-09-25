Dialog Italia-România privind responsabilitatea corporativă și modelele de prevenire

Pe 24 septembrie a avut loc, la Reședința Italiei, un dialog de nivel înalt între Italia și România pe tema responsabilității corporative și a conformității la nivel de întreprindere.

Întâlnirea – desfășurată cu ușile închise, conform regulilor Chatham House – a reunit peste patruzeci de experți, juriști, economiști, avocați, reprezentanți ai instituțiilor și ai mediului de afaceri din ambele țări. Obiectivul a fost inițierea unui dialog bilateral aprofundat privind beneficiile pentru companii ale adoptării unor modele de organizare și control capabile să prevină diverse forme de ilegalitate. Discuția a permis reunirea contribuțiilor pentru redactarea unui document informal de politici, cu recomandări specifice, ce urmează a fi împărtășit cu autoritățile române și cu mediul de afaceri, în contextul procesului de aderare a României la OCDE.

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre beneficiile concrete ale implementării programelor de conformitate corporativă, ca instrumente de prevenire a infracțiunilor economico-financiare, corporative, fiscale, de muncă și de mediu. O atenție deosebită a fost acordată sistemelor de control intern, codurilor etice și rolului modelelor organizaționale în conformitate cu legislația europeană și standardele OCDE, având în vedere și experiențele practice de aplicare dobândite în Italia, Regatul Unit și alte jurisdicții europene. De asemenea, a fost subliniat faptul că utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și a noilor tehnologii deschide calea către controale mai eficiente, predictive și incluzive, asigurând în același timp o eficiență și o rapiditate sporite în susținerea activității economice, a investițiilor și a atingerii obiectivelor strategice ale companiei, prin corelarea integrității cu performanța.

Din partea italiană, au intervenit în special reprezentanți ai unor mari grupuri multinaționale deja active în România sau interesate să își desfășoare activitatea aici – Ansaldo Energia, UniCredit România, Intesa Sanpaolo România, SNAM, SAIPEM și Fincantieri – care au împărtășit experiențe și bune practici privind integrarea modelelor de conformitate în cultura și strategiile corporative.

Au fost apoi împărtășite experiențe și bune practici din cadrul Business at OECD (BIAC), cum ar fi Zero Corruption Manifesto, și din cadrul B20 Africa de Sud, cu documentul de politici al Grupului operativ pentru integritate și conformitate, aducând în discuție perspectiva multilaterală asupra rolului conformității și integrității corporative ca factori esențiali pentru crearea unui ecosistem antreprenorial incluziv, rezilient și orientat spre viitor.

Dezbaterea a evidențiat modul în care adoptarea unor sisteme de prevenire contribuie la consolidarea transparenței, a trasabilității deciziilor corporative și a controlului riscurilor, protejând investițiile și reducând expunerile financiare și reputaționale, inclusiv în ceea ce privește lanțul de aprovizionare. De asemenea, s-a subliniat faptul că beneficiul reputațional rezultat din conformitate se traduce într-un avantaj competitiv real pentru companii pe piețele internaționale.

La eveniment au participat și 34 de cursanți ai Masterului Executive „Corporate Compliance & Business Integrity” de la Universitatea Catolică din Milano, care au avut ocazia să urmărească îndeaproape dezbaterea și să dobândească perspective relevante pentru reflecția academică și profesională.

Dialogul s-a încheiat cu reunirea recomandărilor operative și cu un schimb de idei pentru Policy Paper-ul destinat autorităților române. Documentul, conceput pentru a sprijini o mai amplă aliniere la standardele internaționale și pentru a consolida cooperarea economică dintre Italia și România, este oferit ca un aport deschis instituțiilor în cadrul dezbaterii privind reformele.