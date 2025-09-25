International

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare cu executare!

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la cinci ani de închisoare de către un tribunal din Paris, fiind găsit vinovat de conspirație criminală în legătură cu finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, 25 septembrie, de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă, relatează AFP.

Tribunalul Corecțional de la Paris și-a deschis ședința pentru a se pronunța joi în dosarul unei presupuse finanțări libiene a campaniei prezidențiale a lui Nicolas Sarkozy în 2007.

Fostul șef de stat a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007.

El a fost însă achitat de acuzații de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.

Președinția ședinței, Nathalie Gavarino, a anunțat că fostul președinte este vinovat de constituirea unui grup infracțional după ce ”și-a lăsat colaboratori apropiați (…) să acționeze în vederea obținerii unor susținERI financiare” din partea regimului libian al lui Muammar Gaddafi.

Fostul director de campanie al lui Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional, corupție pasivă, trafic de influență pasivă, fals și uz de fals și de spălare de bani agravantă în dosarul finanțării libiene.

