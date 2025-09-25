Hello Holidays marcheaza Ziua Mondiala a Turismului cu oferte speciale pentru Craciun si Revelion

Ziua Mondiala a Turismului, celebrata anual pe 27 septembrie, este o sarbatoare globala dedicata rolului esential pe care turismul il joaca in dezvoltarea culturala, sociala si economica. Instituita in anul 1980 de catre Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO), aceasta zi marcheaza adoptarea statutului organizatiei si are ca scop constientizarea importantei turismului ca punte intre popoare si culturi, dar si ca motor de progres economic si durabil.

Fiecare editie a Zilei Mondiale a Turismului are o tematica speciala, axata pe provocarile si oportunitatile momentului, de la digitalizare si sustenabilitate, pana la turismul rural sau incluziunea sociala. Este o zi in care industria calatoriilor isi reafirma rolul vital, amintind ca fiecare turist contribuie la schimb si intelegere interculturala.

Pentru a marca finalul de an si perioada sarbatorilor, agentia de turism Hello Holidays a pregatit pachete speciale, menite sa aduca magia iernii mai aproape de turisti.

„Ziua Mondiala a Turismului ne aminteste ca fiecare calatorie este mai mult decat o vacanta, este o experienta care ne imbogateste si ne apropie de culturile lumii. In acest spirit, pentru sezonul sarbatorilor de iarna am pregatit oferte variate, de la circuite tematice la targurile de Craciun din Europa, pana la destinatii exotice in Asia sau Africa. Fie ca vorbim despre intampinarea lui Mos Craciun in Austria sau despre petrecerea Revelionului la poalele Alpilor sau pe tarmul Marii Rosii, ne dorim ca fiecare turist sa gaseasca la Hello Holidays experienta care sa-i aduca bucurie si amintiri de neuitat. Totodata, ne dorim sa aratam ca turismul este o punte de legatura intre oameni si traditii, o modalitate de a descoperi lumea si de a ne descoperi pe noi insine. De aceea, ne asumam misiunea de a oferi nu doar vacante, ci experiente transformatoare, cu respect fata de culturile si valorile fiecarei destinatii.”, a declarat Denisa Oprea, Marketing Manager Hello Holidays.

Vacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie

Destinatii atractive precum Belgrad, Macedonia de Nord, dar si locatii exotice ca Maroc, Emiratele Arabe Unite sau circuite spectaculoase in Thailanda, Malaezia si Singapore. Aceste escapade de inceput de iarna sunt o ocazie ideala pentru a evada din cotidian si a descoperi atat frumusetea balcanica si farmecul Europei de Sud-Est, cat si exotismul Orientului Mijlociu sau stralucirea Asiei de Sud-Est. Belgradul cucereste prin atmosfera sa vibranta, istoria bogata si gastronomia autentica, in timp ce Macedonia de Nord isi intampina vizitatorii cu peisaje spectaculoase si ospitalitatea traditionala a localnicilor.

Pentru cei care viseaza la o experienta diferita, Marocul dezvaluie contraste fascinante intre desert si orasele imperiale, Emiratele Arabe Unite ofera lux si inovatie la superlativ, iar circuitul in Thailanda, Malaezia si Singapore este o adevarata aventura culinara si culturala, cu temple spectaculoase, metropole ultramoderne si plaje exotice.

Targurile de Craciun

Targurile europene de Craciun reprezinta o adevarata feerie pentru vizitatori: miros de vin fiert si scortisoara, luminite care transforma pietele centrale in povesti de iarna si artizani locali care expun suveniruri unice. Fiecare destinatie inclusa in circuitele Hello Holidays are un farmec aparte, de la atmosfera imperiala a Vienei si magia medievala a pietelor din Praga, pana la casele colorate si traditiile alsaciene care par desprinse din basme.

In Romania, traseul Sibiului, Clujului si Oradiei nu este cu nimic mai prejos fata de experientele din strainatate. Fiecare dintre aceste orase s-a transformat in ultimii ani intr-o adevarata capitala a sarbatorilor de iarna: Sibiu atrage prin decorurile spectaculoase si concertele tematice, Clujul combina modernitatea cu traditia, iar Oradea impresioneaza prin eleganta arhitecturii si atmosfera calda a targului.

Printre circuitele tematice in afara tarii, unde turistii pot vizita unele dintre cele mai frumoase targuri de iarna din Europa, se numara: Budapesta – Viena; Alsacia – Bavaria; Cehia – Germania – Austria; Alsacia – Lorena si in Romania, Sibiu – Cluj – Oradea, unde Hello Holidays propune un circuit fermecator al targurilor in adevaratele capitale ale iernii festive.

Destinatii pentru un Craciun de poveste

Anul acesta, turistii il pot intampina pe Mos Craciun in Austria, Cehia, dar si in locatii pitoresti din Romania, cu traditii autentice si ospitalitate calda.

In Austria, turistii pot descoperi magia sarbatorilor in piete decorate cu luminite, unde corurile canta colinde si aromele de castane coapte si turta dulce ii imbie la fiecare pas. Castelele si pietele medievale se transforma in adevarate scene de basm, oferind o atmosfera unica de Craciun, potrivita atat pentru familii cu copii, cat si pentru cupluri dornice de romantism. In Cehia, farmecul praghez isi atinge apogeul in aceasta perioada, cand Piata Veche devine punctul central al sarbatorilor, cu bradul urias si standurile pline de bunatati traditionale.

In Romania, sarbatoarea Craciunului are un parfum aparte, cu obiceiuri autentice si colinde care inca rasuna din poarta in poarta. Statiunile montane, pensiunile rustice si targurile din marile orase ofera turistilor experiente autentice, unde traditiile locale se impletesc armonios cu atmosfera festiva. De la mesele bogate pregatite dupa retete vechi, pana la intalnirile cu Mos Craciun in decoruri pitoresti, vacantele de Craciun in Romania raman in suflet ca o celebrare a bucuriei si a simplitatii autentice.

Revelion 2026

Ofertele pentru noapte dintre ani, acopera o gama extrem de variata de destinatii, pentru toate gusturile. De la Europa clasica (Austria, Cehia, Elvetia, Franta, Grecia, Italia, Spania) la destinatii exotice sau inedite (Egipt, Turcia, Tarile Nordice).

In Europa clasica, fiecare destinatie are propriul sau stil de a sarbatori trecerea in noul an. La Viena, petrecerile elegante si concertele de muzica clasica atrag turisti din intreaga lume, in timp ce in Paris artificiile spectaculoase de pe Champs-Elysees transforma noaptea de Revelion intr-un moment memorabil. Italia imbina gastronomia rafinata cu traditiile locale, iar Spania aduce un plus de culoare si energie prin obiceiul celor „12 boabe de struguri”, cate una pentru fiecare bataie de clopot la miezul noptii.

Pentru cei care doresc experiente mai neconventionale, ofertele Hello Holidays catre Egipt, Turcia sau Tarile Nordice sunt optiuni ideale. De la croaziere pe Nil si petreceri pe plajele insorite, pana la safari in desert sau croaziera pe marea Baltica, fiecare destinatie reprezinta un moment neuitat la trecerea in noul an. Astfel, turistii pot alege intre eleganta Europei sau aventurile neobisnuite in colturi fascinante ale lumii.

Pentru detalii si rezervari, vizitati https://www.helloholidays.ro/.

Despre Agentia de turism Hello Holidays

Agentia de turism Hello Holidays spune „Hello” vacantelor romanilor de peste 18 ani si ofera pachete turistice concepute special pentru fiecare destinatie. Turistii se pot bucura pe deplin de ajutorul agentilor de turism, care le ofera posibilitatea de a-si personaliza vacantele in functie de dorinte si preferinte. Sejururi individuale, all-inclusive, demipensiune, mic dejun sau doar cazare si transport, tot procesul se desfasoara simplu si rapid pentru cele mai reusite vacante. Cu ajutorul uneia dintre cele mai bune agentii de turism din Bucuresti, Hello Holidays, alegerea unei vacante nu a fost niciodata mai usoara. Mai multe detalii si oferte pe www.helloholidays.ro.

Sursa foto: Hello Holidays