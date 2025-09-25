Paralela45 lansează oferta verii 2026 într-un roadshow național, prezentând avantajele rezervării unei vacanțe în primele săptămâni de la lansare

Paralela45 anunță programul de vacanțe pe zboruri directe pentru sezonul estival 2026 într-un roadshow desfășurat în zece orașe, în prezența a sute de agenții de turism partenere, informând despre avantajele rezervării în perioada presale. Turiștii plătesc un avans de 10% și restul cu 30 de zile înainte de plecare și beneficiază de reduceri unice pentru rezervările realizate până la 31 octombrie: o excursie locală gratuită pentru șase dintre destinații și un megabonus de 100 de euro pentru orice rezervare charter, peste reducerea Early Booking de până la 50%.

O noutate pentru piața din România, reducerile disponibile până la 31 octombrie oferă posibilitatea turiștilor să rezerve vacanța verii 2026 mai devreme, la prețuri semnificativ mai mici.

Astfel, o vacanță în Muntenegru, destinație nouă în oferta Paralela45 pentru vara 2026, costă 1.514 euro/două persoane, la un hotel de patru stele cu all inclusive, pe zborul charter din 16 iunie, cursele fiind realizate în premieră pentru piața românească cu LOT Polish Airlines. Turistul plătește 10% la rezervarea realizată până la finalul lunii octombrie și 90% cu 30 de zile înainte de plecare. Prețul final include și megabonusul de 100 de euro/rezervare, iar turiștii primesc și exclursia locală gratuită “Muntenegru Tur”, al cărei preț este 70 de euro/adult și 60 de euro/copil 03-12 ani.

În Faro/Algarve (Portugalia), vacanța de o săptămână din 13 iunie costă 2.341 de euro/două persoane, la un hotel de patru stele, cu all inclusive, la care se adaugă excursia locală gratuită: “Portugalia – Cărți poștale din Algarve”, care ar costa 65 de euro/adult și 55 de euro/copil 03-12 ani.

În Costa de la Luz (Spania), pachetul pentru două persoane cu plecare pe 16 iunie costă, în final, 1.880 de euro, la un hotel de patru stele all inclusive.

În Costa Brava (Spania), o destinație care revine în oferta Paralela45 cu plecări din București, Cluj-Napoca și Iași, vacanța de o săptămână din 23 iunie, costă, în final, 1.279 de euro/două persoane, la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus. Turiștii primesc și excursia locală gratuită “Costa Brava – Barcelona Magică cu Parcul Güell”, care ar costa 80 de euro/adult, 70 de euro/copil 03-12 ani.

Programul de zboruri pentru vara 2026, care cuprinde toate orașele cu aeroport ale României, include insulele grecești Kos (cu zbor săptămânal de la București), Creta – Heraklion (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Brașov, Craiova, Baia Mare) și Creta – Chania (București, Cluj-Napoca, Bacău), Rhodos (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), Zakynthos (București, Cluj-Napoca, Timișoara), Corfu (București, Cluj-Napoca, Timișoara), Lesbos (București, Cluj-Napoca), Kefalonia și Santorini din București.

Spre Antalya se organizează curse de la București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Brașov, Constanța, Bacău, Baia Mare, iar spre Bodrum, din București.

Costa Brava și Costa de la Luz sunt completate în Spania de Costa Blanca (București, Cluj-Napoca), Costa del Sol (București, Cluj-Napoca), Palma de Mallorca (București, Iași, Timișoara), Gran Canaria și Tenerife din București.

Zborurile săptămânale spre Sardinia sunt organizate de la București și cele spre Sicilia, de la București și Cluj-Napoca.

Vacanțele în Cipru au zboruri directe de la București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, cele în Tunisia, de la București și Cluj-Napoca, cele în Hurghada, de la București, Cluj-Napoca și Iași.

Într-un nou concept de eveniment, Paralela45 a întâlnit sute de agenții din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Bacău și București, în perioada 15-23 septembrie, și urmeză întâlniri în Pitești, Sibiu, Brașov, Galați și Constanța, în perioada 6-10 octombrie.

“Sărbătorim 35 de ani de activitate în turism prin toate evenimentele pe care le organizăm în 2025. Venim cu un concept inovator pentru roadshow-ul nostru, un cadru relaxat și festiv cu prezentare de produs, cină, petrecere și tort aniversar.

Ne dorim ca întâlnirile să fie atât informative, cât și prilej de socializare și de întârire a încrederii reciproce, printr-un dialog direct. Presale-ul este esențial pentru vacanțele turiștilor noștri și pentru succesul sezonului, iar cu această ocazie prezentăm partenerilor și programele de bonusare, fidelizare și sprijinul pe care îl oferim prin reprezentanții zonali Paralela45” declară Ioana Burcea, Head of Business Innovation la Paralela45.

„Ne dorim ca noua ofertă de vară să transmită diversitate și încredere.Vizăm o creștere de 60% a numărului zborurilor directe față de sezonul trecut, cu destinații în premieră, extinderea destinațiilor tradiționale și a zborurilor regionale, produse inovatoare și mai ales oferte flexibile, construite pe baza parteneriatului solid Paralela45 – Rainbow Tours. 2026 va fi un sezon puternic, pentru care ne-am pregătit alături de partenerii noștri”, a declarat Alin Burcea, CEO Paralela45.

Paralela45 îi prezintă în roadshow și pe noii parteneri Rainbow Tours, una dintre cele mai mari agenții de turism din Polonia, cu care a fuzionat în acest an, dar și persoane noi care s-au alăturat echipei de conducere, în procesul de extindere a rețelei, care numără în prezent 50 de agenții stradale, și a personalului. Printre primele recrutări cheie se află Marian Ionescu, pe poziția de director comercial, responsabil cu creșterea rețelei de agenții și coordonarea echipelor de vânzări.

Cu o experiență de 23 de ani în industria turismului și călătoriilor din România și EMEA, Marian Ionescu a deținut mai multe roluri de Chief Commercial Officer sau Director Comercial CEE în cadrul unor companii românești și multinaționale precum Perfect Tour Group, RIN Hotels, Tourism Moldova SA, Business Travel Turism și Teleperformance România.