Eveniment

Totul despre Târgul de Crăciun București 2025

Primăria Municipiului București, prin Creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiției, organizează în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025, în Piața Constituției, evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă „Târgul de Crăciun București”, ediția 2025.

Primăria Municipiului București se pregătește de organizarea Târgului de Crăciun București, ediția 2025. Acesta va avea loc în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025 și are ca obiectiv principal promovarea valorilor artistice și punerea în prim plan a acestora.

Centrul de Creație, Artă și Tradiție încurajează înscrierea cu produse de meșteșug, produse realizate manual și în concordanță cu specificul și tematica acestui eveniment special.

Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe informații AICI.

