Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în zece ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene!

România a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de marfă transportat din Uniunea Europeană. În 2023, firmele de transport și logistică au raportat aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE și de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers. Creșterea puternică se vede și pe piața spațiilor industriale moderne închiriable, care s-a extins de aproape cinci ori în ultimii zece ani și va ajunge în 2025 la aproximativ 8 milioane de metri pătrați. Totuși, lipsa de autostrăzi și căi ferate moderne rămâne un obstacol major pentru dezvoltarea logisticii din România, atrag atenția specialiștii Colliers, care subliniază nevoia continuării investițiilor mari în infrastructură.

„Nivelul de aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele este apropiat de cel al Ungariei, dar de peste șase ori mai mic decât al Poloniei. Cu alte cuvinte, chiar dacă România a înregistrat cea mai rapidă creștere a transportului rutier de marfă din Uniunea Europeană, diferența față de economii din regiune rămâne semnificativă. Dacă ținem cont de populație și de dimensiunea economiilor, volumul transportat de România ar trebui să fie cel puțin dublu față de Ungaria și la jumătate din cel al Poloniei. Pentru a reduce acest decalaj în următorii 10-15 ani, este necesar ca România să continue construcția de autostrăzi și modernizarea rețelei feroviare, cu atât mai mult în contextul actual, în care economia internă este sub presiune. Astfel de investiții ar mai compensa din slăbiciunile raportate în alte sectoare ale economiei și ne-ar pregăti pentru următorul ciclu de creștere”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

După anii cu livrări record de autostrăzi, intervalul 2025-2026 se anunță cu un ritm mult mai lent al construcțiilor și inaugurărilor. Această încetinire ar putea pune frână dezvoltării pieței de spații logistice și investițiilor în spații industriale, care au cunoscut o creștere puternică în ultimii ani, atrage atenția Colliers. În același timp, datele Eurostat arată că peste 77% din mărfurile transportate rutier în România sunt livrări interne, una dintre cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană. Acest lucru reflectă, cel puțin parțial, nivelul mai redus al exporturilor României.

Există totuși și un aspect care diferențiază România în mod pozitiv față de multe alte state europene. Dacă revenim la privirea de ansamblu, doar 54% din toate transporturile de marfă se fac pe șosele, sub media Uniunii Europene de 78%, potrivit datelor Eurostat care includ doar transportul continental. În schimb, România are o pondere ridicată a transportului pe căi navigabile, în special pe Dunăre, unde ajunge la aproximativ 20% din total și reprezintă a doua cea mai mare valoare din UE. Colliers arată că această diversificare a modurilor de transport este un avantaj, însă nu poate compensa lipsa unei infrastructuri moderne în zonele cheie ale țării. Consultanții Colliers subliniază că această diversificare a modurilor de transport este un atu, însă nu poate înlocui necesitatea unei infrastructuri moderne în zonele cheie ale țării.

„Suntem aproape de pragul de 8 milioane de metri pătrați de spații industriale și logistice închiriabile, o performanță remarcabilă dacă ne gândim că în urmă cu zece ani piața creștea într-un ritm foarte lent. Evoluția spectaculoasă din ultimii cinci ani arată că România se află într-un ciclu accelerat de dezvoltare, beneficiind de un moment foarte favorabil, de care ar trebui să profite pe deplin, pentru că, în următorii 5-10 ani, contextul se poate schimba, fie din perspectiva finanțărilor, fie a fondurilor europene”, conchide Victor Coșconel.