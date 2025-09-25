Zelenski anunță când va organiza alegeri în Ucraina

Volodimir Zelenski susține că Europa nu își permite să piardă și Republica Moldova în fața Federației Ruse și oferă „foaia de parcurs” asupra demisiei sale din funcție.

Volodimir Zelenski a transmis că Europa nu poate să își permită să lase Republica Moldova să intre în orbita Federației Ruse chiar de la tribuna ONU. În discursul din 24 septembrie, președintele ucrainean a alertat că Rusia vrea să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului.

„Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. Și, încă o dată, răspunsul internațional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulți ani Belarusul se orientează de asemenea către o dependență față de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și (Republica) Moldova”, a declarat în discursul de la Adunarea Generală NATO Volodimir Zelenski.

Mai mult, le-a cerut statelor să nu mai facă comerț cu Rusia și să o îmbogățească și chiar să se alăture Ucrainei pentru a apărea ordinea internațională de drept.

„Războiul privește deja atât de multe persoane. Veți continua să faceți comerț cu Rusia și să o îmbogățiți? Asta depinde de voi! Noi facem totul pentru ca Europa să ne ajute, cooperăm mult cu Statele Unite, dar, în definitiv, este vorba despre pacea ONU și a voastră a tuturor. Alăturați-vă nouă pentru a apăra ordinea internațională.

Ucraina este doar prima țară vizată. De-acum dronele ruse survolează Europa, iar operațiunile rusești se extind la alte țări. Nimeni nu se poate simți în siguranță acum. Oprirea (președintelui rus Vladimir) Putin acum este mai ieftină decât construirea de armament nou.”, a mai arătat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a mai avertizat că lumea este angajată în „cea mai distructivă cursă a înarmării din istorie”, în timp ce Donald Trump a declarat că el crede că Ucraina poate recuceri toate teritoriile de la Rusia și chiar mai mult decât atât.

Volodimir Zelenski a vorbit deschis despre momentul în care își va da demisia, precizând că nu intenționează să conducă țara pe timp de pace și că va cere Parlamentului să organizeze alegeri.