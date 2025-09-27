Balul Speranței, o nouă ediție de succes organizată de AFAR. Președinta fondatoare a AFAR, europarlamentarul Maria Grapini: „A ajuta și a fi solidar sunt cele mai umane și onorabile calități!”

Vineri, 26 septembrie, s-a desfășurat, la Restaurantul Galla Events din Timișoara, cea de-a 26-a ediție a Balului Speranței, acțiune caritabilă a Asociației Femeilor Antreprenor din România (AFAR).

“ A ajuta și a fi solidar sunt cele mai umane și onorabile calități. Doresc să mulțumesc celor care au avut încredere în ceea ce facem de 26 de ani și au fost prezenți, au donat si sponzorizat, au licitat obiectele pe care le-am oferit. Mulțumiri speciale IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, care, în fiecare an, reprezintă Mitropolia prin donarea unei icoane. Cred că atunci când toți vom înțelege solidaritatea, nu doar clamată, ci cea practică, vom avea o lume mai bună!”, a precizat, la finalul acestui important eveniment caritabil, președinta fondatoare a AFAR, europarlamentarul Maria Grapini.

Evenimentul caritabil devenit deja tradiție a adunat peste 300 de invitați din țară și din străinătate, sub deviza profundă: „Bunătatea este singura investiție care nu dă niciodată faliment”, citat din Henry David Thoreau.

Vizionară, implicată și neobosită, europarlamentara Maria Grapini, președinta de onoare AFAR, a fost sufletul acestui eveniment. Prezentă pe scenă alături de îndrăgita actriță Adriana Trandafir și Paul Surugiu (Fuego) a oferit eleganță, încredere și căldură și un mesaj puternic: „Suntem mândre că AFAR este prima asociație a femeilor antreprenor din România, fondată acum 28 de ani. Am ajuns la ediția 26 a Balului pentru că doi ani am fost opriți de pandemie. Dar nu ne-am oprit din a face bine.”

Evenimentul a fost dedicat strângerii de fonduri pentru construirea Centrului Rezidențial pentru Persoanele Vârstnice „Fecioara Maria”, un proiect de suflet al AFAR, care va aduce demnitate și grijă seniorilor României.

Margareta Mititelu – „Diamantul de pe coroană”

Un alt nume de referință în cadrul serii a fost cel al doamnei Margareta Mititelu, antreprenoare de succes și membră AFAR, care a fost elogiată de Maria Grapini drept „Margareta de aur” și „diamantul de pe coroană”. Fondatoarea bijuteriei Oro Imperium din Italia, Margareta a impresionat printr-o donație de suflet: un colier lucrat manual de fiica ei, din safire, perle, aur de 350 karate și diamante – adjudecat cu suma de 5.100 de euro.

Margareta Mititelu este membră AFAR, o antreprenoare de excepție și o femeie generoasă. Cu o carieră de peste două decenii în Italia, unde a construit brandul Oro Imperium, a investit constant și în România, construind locuințe, renovând clădiri publice și susținând proiecte de energie regenerabilă. Prin tot ce face, confirmă că succesul are rost doar atunci când este împărțit cu ceilalți.

Despre europarlamentara Maria Grapini, Margareta a spus că este o doamnă de mare valoare care a inspirat generații de femei să creadă în forță lor și să își construiască viitorul cu încredere.

Balul a fost presărat cu momente emoționante și licitații spectaculoase. Printre cele mai notabile: Tabloul „Arde și tace”, pictat și donat de Fuego, a fost vândut cu 7.000 de lei. O icoană sfințită din argint și lemn, oferită de ÎPS Ioan, a fost adjudecată cu 7.000 de lei. Un costum popular din zona Bistriței, oferit de Daniela Lostun, a atins suma de 8.000 de lei. O icoană din cupru datată 1861 a impresionat și a fost vândută pentru 10.000 de lei. Tricouri retro ale legendelor fotbalului românesc Dorinel Munteanu și Iosif Rotariu au atras atenția pasionaților de sport. În total, din licitațiile cu strigare s-au strâns 83.600 de lei, iar din tombola caritabilă, aproape 17.000 de lei – o demonstrație clară a generozității celor prezenți.

Regii generozității

În cadrul unei ceremonii emoționante, au fost desemnați Regele și Regina Balului Speranței – o recunoaștere simbolică pentru cei mai darnici participanți. Ioji Zifceac a primit titlul de Rege pentru suma donată: 30.100 de lei, iar Mihaela Gagea, Regina Balului, pentru contribuția sa de 16.000 de lei.

„Recunoașterea ne dă încredere și puterea de a merge mai departe. De aceea i-am premiat pe cei care au dăruit cu inima deschisă”, a spus Maria Grapini.

Seara a fost încununată de un meniu rafinat, muzică de calitate și o atmosferă de eleganță.

Invitați au venit din mai multe orașe din România, dar și din Germania, Italia. S-a ținut și un minut de reculegere pentru regretata Monica Micșă, care a fost trei mandate a fost vicepreședinte AFAR și a trecut la cele veșnice in urmă cu câteva luni.

Seară a fost presărată cu momente speciale, muzica, dans și surprize participanți. Invitați speciali din București au fost Adriana Trandafir și Fuego care au încântat audiența, Fuego cu melodiile lui nemuritoare, iar Adriana a fost prezentatoarea împreună cu Grapini. Fuego a donat un tablou făcut de el. De asemenea Adriana a susținut și un miniconcert de muzica folclorică și de petrecere.

De asemenea, o expoziție cu vânzare a adus în prim-plan operele unor artiști valoroși, precum Petre Macsim, Ecaterina Schiwago, Costel Pătrășcan sau Mircea Popițiu.

Balul Speranței rămâne un eveniment caritabil de impact al Timișoarei și o lecție de solidaritate, curaj și determinare feminină.

Maria Grapini a concluzionat: „Ediția 26 a acțiunii caritabile organizate de AFAR a fost o reușită. Mulțumesc fiecărui participant, fiecărui sponsor și fiecărui om cu suflet mare. Solidaritatea este cea mai nobilă calitate!”.

Sponsori principali: Oro Imperium, FIRESH W, Maxagro, Maxutil, Eximtur, Graphtech, Aramic, SAR Security.