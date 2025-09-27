Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, IRI Travel lansează oferte (imbatabile) early booking pentru vara 2026!

► Turiștii români aleg vacanțele în avans, cu reduceri de până la 40%. Cererea pentru rezervările timpurii a crescut cu peste 45% față de aceeași perioadă a anului trecut

► Concluziile sezonului estival 2025 și tendințele pentru 2026

► Destinațiile exotice câștigă teren: +35% cerere față de anul precedent

► Turismul este și va fi tot mai mult o necesitate pentru viața normală, un drept social și o sursă majoră pentru economiile naționale

IRI Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România, marchează Ziua Mondială a Turismului prin lansarea ofertelor Early Booking pentru vara 2026, cu reduceri de până la 40% la pachete turistice în România și destinații internaționale. Campania este valabilă până la 30 noiembrie / 31 decembrie 2025 și le oferă turiștilor șansa de a-și asigura vacanțele la cele mai bune tarife și în cele mai căutate hoteluri.

În sezonul estival 2025, compania a înregistrat o creștere de 38% a vânzărilor și de 32% a numărului de turiști, comparativ cu anul 2024. Tot mai mulți români aleg să își rezerve vacanțele prin agenții de turism, pentru a beneficia de siguranță, pachete complete și cele mai bune tarife garantate.

Pentru litoralul bulgăresc, cele mai importante parteneriate sunt cu stațiunea Albena și cu lanțurile HVD Hotels și Grifid Hotels. De asemenea, Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club este cel mai bine vândut complex hotelier din Nisipurile de Aur, care asigură chiar din perioada rezervărilor early booking un grad de ocupare de 90%, datorită raportului excelent calitate – preț.

„Vedem un comportament nou al turiștilor români: rezervările se fac mai repede și pentru sejururi mai lungi în cazul rezervărilor early booking, datorită reducerilor consistente. Destinațiile tradiționale – litoralul românesc, Grecia, Turcia, Bulgaria – rămân în top, dar observăm un interes crescând și pentru Spania, Egipt, Italia și chiar Croația. De asemenea, constatăm o creștere a interesului turiștilor pentru vacanțele exotice. Early booking-ul nu mai este doar o opțiune, ci o tendință dominantă, pentru că oamenii își doresc predictibilitate și tarife avantajoase”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Sezonul estival 2025 – concluzii și insight-uri

► 2025 a reconfirmat revenirea puternică a turismului, cu o creștere semnificativă față de 2024 în destinații tradiționale: Grecia, Turcia,Bulgaria, România. De asemenea, Spania a fost introdusă în ofertă și deja beneficiază de o cerere ridicată.

► Pe plan european, călătoriile internaționale au continuat să se redreseze: în primul trimestru al lui 2025, sosirile turistice în Europa au crescut cu ~4,9 % față de anul precedent.

► În România, în prima jumătate a anului 2025, sosirile internaționale au urcat cu circa 5,5 % față de perioada similară din 2024.

► În țara noastră, creșterea gradului de ocupare și durata medie a sejurului indică faptul că turiștii revin spre o planificare mai matură și vacanțe ceva mai extinse.

► Pe scurt: 2025 a reconfirmat tendința spre organizare în avans, spre diversificare a destinațiilor și spre o mai mare deschidere a românilor spre piețele mediteraneene și Europa de Vest.

Evoluția cererii și comportamentul turiștilor

Tot mai mulți români aleg city break-uri interne (Brașov, Sibiu, Iași, Timișoara), nu doar capitale europene. De asemenea, se observă o creștere a rezervărilor last minute, dar și a celor făcute cu mult timp înainte pentru sărbători. Tot mai mulți români aleg city break-uri interne – Brașov, Sibiu, Iași sau Timișoara devin alternative atractive la capitalele europene. Bugetele sunt mai atent gestionate: turiștii preferă oferte clare, fără costuri ascunse.

Cele mai căutate stațiuni și destinații în 2025:

Vara 2025 a confirmat revenirea puternică a turismului, cu creșteri spectaculoase față de 2024:

► Grecia +40%

► Turcia +30%

► Bulgaria +20%

► România +5% / 10%

► Spania – introdusă în ofertă și deja cu cerere ridicată.

Destinațiile preferate ale românilor rămân România, Bulgaria, Grecia și Turcia, dar se observă un interes în creștere pentru Spania, Egipt, Italia și Croația.

Stațiunile cele mai populare în 2025 au fost:

► România: Mamaia, Eforie Nord, Neptun

► Bulgaria: Sunny Beach, Nisipurile de Aur

► Grecia: Halkidiki, Thassos, Santorini

► Turcia: Antalya, Kusadasi, Bodrum

► Spania: Costa Brava, Mallorca

Exemple Early Booking 2026

Turiștii pot rezerva deja pentru vara 2026:

► Bulgaria – de la 215 euro/persoană

► România – de la 680 lei/persoană

► Grecia – de la 229 euro/persoană

► Turcia – de la 299 euro/persoană

► Spania – de la 315 euro/persoană

Discounturile variază între 25% și 40%, valabile până la final de noiembrie / decembrie 2025.

De asemenea, IRI Travel anunță deschiderea ofertelor de Early Booking pentru Albena 2026, disponibile în câteva zile în sistemul agenției.

Împreună cu partenerii din stațiunea Albena, IRI Travel pregătește:

Reduceri atractive la hotelurile preferate de turiști

la hotelurile preferate de turiști Info tripuri dedicate 2026 , în cele mai bune hoteluri din stațiune

, în cele mai bune hoteluri din stațiune Road Show-uri de prezentare în toată țara , pentru agenții și parteneri

, pentru agenții și parteneri Beneficii și surprize speciale pentru colaboratori și clienți

IRI Travel este și rămâne principalul partener al stațiunii Albena în România, aducând pe piață cele mai competitive oferte pentru turiștii români.

Destinațiile exotice câștigă teren: +35% cerere față de anul precedent

Pentru sezonul 2025–2026, IRI Travel înregistrează o creștere de 35% a cererii pentru destinațiile exotice, oferind pachete atractive către unele dintre cele mai dorite locuri de vacanță: Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali și Republica Dominicană.

Turiștii au la dispoziție sejururi de 7 nopți la hoteluri de 4 și 5**, cu tarife spectaculoase, deja disponibile în sistem pentru rezervare imediată. Exemple de oferte:

Thailanda (Phuket de la 165 € / persoană)

Maldive (Maafushi de la 262 €, resort 5* de lux de la 1798 €)

Mauritius (Flic en Flac de la 329 €)

Bali (Sanur de la 139 €)

Republica Dominicană (Punta Cana de la 424 €)

În plus, agenția asigură pachete complete, inclusiv servicii de transport, zboruri și transferuri la destinație.

Tendințe de toamnă și iarnă

Toamna 2025:

► Stațiunile montane și balneare din România (Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulți turiști, fiind preferate pentru escapade de weekend și pachete wellness.

► Egipt devine „destinația vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde și ofertelor all inclusive.

► City break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, orașe ca Roma, Barcelona, Paris și Viena fiind în top.

Iarna 2025–2026:

► Vacanțele de ski rămân foarte căutate, cu destinații preferate în Bulgaria (Bansko, Pamporovo), Austria și Italia, dar și în România (Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Azuga).

► Austria și Bulgaria rămân favorite ca destinații externe pentru schi, dar și destinațiile mai „calde” (Egipt, Dubai, Tenerife) câștigă teren.

► Crește interesul pentru piețele de Crăciun din Europa Centrală (Viena, Budapesta, Praga).

► Pachetele de Revelion sunt rezervate din timp, cu cerere ridicată pentru Băile Felix, Bran și stațiunile montane din România, respectiv pentru Bulgaria.

Turismul – motor al sănătății, economiei și inovației

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului 2025, celebrată sub tema „Turism și transformare durabilă”, IRI Travel subliniază contribuția vitală a turismului nu doar la economie, ci și la viața socială, sănătatea fizică și mentală a oamenilor.

La nivel economic, cifrele sunt impresionante: în 2024, 1,4 miliarde de turiști internaționali (vizitatori cu cel puțin o noapte de cazare) au fost înregistrați în lume, cu o creștere de 11% față de 2023 (UNWTO). Estimările arată că până în 2030 se va ajunge la 1,8 miliarde de călătorii internaționale, iar până în 2040, turismul își va dubla impactul economic și social, devenind una dintre cele mai importante industrii globale. Pentru comparație, în 1990 erau doar 435 de milioane de călătorii internaționale – ceea ce confirmă o creștere exponențială.

Angajamentul IRI Travel pentru turism durabil

IRI Travel integrează în oferta sa principii de turism responsabil și prietenos cu mediul:

► Alegerea hotelurilor eco și eficiente energetic. Turiștii întreabă tot mai des de cazare eco-friendly și activități cu impact redus asupra mediului.

► Sprijinirea comunităților locale prin promovarea tradițiilor și a gastronomiei regionale

► Încurajarea turiștilor spre comportamente sustenabile.

► Crearea de pachete cu componentă ecologică și culturală.

► Transportul cu trenul pentru city break-uri interne câștigă popularitate.

Rolul inovației și al inteligenței artificiale

Inteligența artificială (AI) transformă industria turismului și sprijină agențiile de călătorii prin:

► Personalizare – oferte adaptate nevoilor fiecărui client

► Marketing inteligent – campanii optimizate și targetare eficientă

► Chatbot-uri și asistenți virtuali – devin parte din procesul de rezervare, sunt suport 24/7 pentru clienți

► Analize predictive – anticiparea cererii și optimizarea tarifelor

► Sustenabilitate – AI contribuie la reducerea supraaglomerării și la gestionarea responsabilă a resurselor turistice

► Algoritmii de recomandare ajută turiștii să găsească oferte personalizate.

► Agențiile de turism care adoptă AI pentru relația cu clienții își cresc rata de conversie.

”IRI Travel investește constant în digitalizare și soluții inovatoare, pentru a oferi clienților noștri experiențe personalizate și sigure. Credem că viitorul turismului este legat de tehnologie și sustenabilitate, dar și de apropierea față de comunități și destinații”, consideră Lucian Bădîrcea.

”Observăm cum turiștii români devin din ce în ce mai conștienți de impactul pe care îl au alegerile lor de vacanță — nu doar în termeni de cost sau confort, ci și de responsabilitate față de mediu, comunități locale și durabilitate. Ziua Mondială a Turismului din 2025, cu tema Turism și transformare durabilă, ne inspiră să transformăm nu doar destinațiile pe care le promovăm, ci și modul în care operăm ca agenție de turism. De asemenea, turismul se bazează mult pe ideea de parteneriat, așa că le mulțumim încă o dată celor peste 1000 de agenții de turism partenere pentru excelenta colaborare și le adresăm La Mulți Ani cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului!

La IRI Travel ne angajăm să integrăm practici durabile în toate ofertele noastre: alegem hoteluri care aplică măsuri de eficiență energetică și gestionare responsabilă a resurselor, susținem comunitățile locale prin parteneriate transparente, și încurajăm turiștii să adopte comportamente ecologice — de la selecția cazării până la modul în care călătoresc și consumă pe durata sejurului.

În plus, ofertele early booking pentru vara 2026 reflectă această orientare: clienții beneficiază nu doar de reduceri substanțiale, dar pot opta pentru pachete prietenoase cu mediul — hoteluri eco-certificate, opțiuni de transport cu emisii reduse, programe locale de experiențe autentice care sprijină economia durabilă.

Cred că transformarea durabilă nu este doar un slogan — este calea pe care turismul trebuie să o urmeze. IRI Travel vrea să fie parte din această schimbare, astfel încât fiecare vacanță să lase o amprentă pozitivă pentru oameni și planetă”, a subliniat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Concluzii

► Românii revin la planificarea din timp a vacanțelor, iar early booking rămâne soluția ideală pentru economie și siguranță.

► 2026 se anunță un an al diversificării, cu accent pe litoralul românesc, dar și pe destinații mediteraneene.

► Turismul global este într-o creștere constantă: 1,4 miliarde de turiști internaționali în 2024 (+11% față de 2023), cu estimări de 1,8 miliarde până în 2030.

„Pentru IRI Travel, turismul nu este doar o industrie, ci o misiune – aceea de a aduce oamenii mai aproape de experiențe autentice, de a contribui la dezvoltarea economică și de a proteja patrimoniul natural și cultural. Prin campania Early Booking 2026, invităm turiștii să descopere lumea cu încredere și responsabilitate”, conchide Lucian Bădîrcea.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de peste 15 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.