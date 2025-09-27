Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului: “Regret că nu există un plan național coerent pentru turism pentru că România are oportunități imense în domeniul turismului!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European, care a deținut, în perioada 2012-2014, și funcția de ministru pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, a transmis un scurt mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului.

„Astăzi, sărbătorim Ziua Mondială a Turismului! Am fost onorată să coordonez domeniul turismului, în calitate de ministru pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, și să coordonez alegerile Organizației Mondiale a Turismului din 2013, deținând Președinția acesteia!

Peste 80 de miniștri și secretari de stat ai turismului din lume au fost prezenți, la invitația mea, în România!

De altfel, tot în anul 2013, ca și ministru, am lansat un proiect național de anvergură numit “România promovată prin valori”, constând într-un parteneriat solid, administrație-cultură/știință/sport, marcat printr-o serie de evenimente de excepție.

Am decernat, de asemenea, titlurile de ambasadori onorifici ai României și ai turismului marilor sportivi, dar și unor prestigioși oameni de cultură și știință.

Am spus atunci și o spun și acum: România are oportunități imense în domeniul turismului dar trebuie să avem o strategie clară de promovare și susținere a turismului! Regret, însă, că, astăzi, nu există un plan național coerent pentru turism.

Din păcate, în prezent, nu se mai ocupă nimeni de strategia națională pentru turism, iar proiectele demarate de mine, în 2013: România promovată prin valori, România promovată prin legende, managementul destinațiilor, politici fiscale specifice domeniului turistic, Campanii de promovare – România destinație turistică etc au fost abandonate!

Deși turismul este subsidiaritate pentru Piața internă, am avut numeroase intervenții, la Bruxelles și Strasbourg, pentru a exista o strategie și o susținere, la nivel european, a acestui sector important pentru PIB-ul Europei și pentru locurile de muncă pe care le creează.

Recent, în plenul PE, a fost modificată Directiva privind pachetele de călătorii. Avem nevoie să dezvoltăm turismul, avem nevoie de agențiile de turism și nu putem să le supraîncărcăm nici birocratic și nici cu costuri. Pe de altă parte, trebuie să existe această protecție a consumatorilor, pe lângă cea a celor care fac turism, și până la urmă toate acestea se întrepătrund!

Urez succes lucrătorilor din turism și “La mulți ani”, operatorilor din turism!”, a precizat Maria Grapini.

Ziua Internațională a Turismului, cunoscută oficial ca Ziua Mondială a Turismului, se sărbătorește anual pe 27 septembrie.

Această zi a fost stabilită de Organizația Mondială a Turismului (OMT/UNWTO) în 1980, pentru a promova conștientizarea privind valoarea socială, culturală, politică și economică a turismului.