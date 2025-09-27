salveaza o inima
Eveniment

Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii, organizat, duminică, în Parcul Lumea Copiilor

0

Ziua Mondială a Inimii. Parcul Lumea Copiilor, Sector 4, București. 28 septembrie 2025- 09:30 – 13:00. Intrare liberă!

Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Fundația Română a Inimii (FRI) și Fundația „Împreună pentru Educație și Sănătate” (FIES), organizează duminică, 28 septembrie 2025, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii, în Parcul Lumea Copiilor.

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea academică, locuitorii Sectorului 4 și toți cei preocupați de sănătatea lor, într-o zi dedicată prevenției bolilor cardiovasculare, educației pentru sănătate și solidarității.

Ziua Mondială a Inimii se sărbătorește în fiecare an, pe 29 septembrie, și este o ocazie unică prin care aducem împreună lumea academică, pacienții și comunitatea locală pentru a promova prevenția și sănătatea cardiovasculară. Împreună putem transforma această zi într-un reper de solidaritate, responsabilitate și grijă pentru viață.

În România, bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate, fiind responsabile de peste 55% dintre decesele anuale. Conform datelor Societății Române de Cardiologie, aproximativ 150.000 de români mor în fiecare an din cauza afecțiunilor cardiovasculare, ceea ce înseamnă că la fiecare 3 minute un român își pierde viața din această cauză. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc cardiovascular major – hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. Aceste statistici arată cât de urgentă este nevoia de prevenție, educație și acțiuni comunitare pentru protejarea sănătății inimii.

 Programul zilei

09:30 – 10:00 | Deschiderea oficială

Discursuri inaugurale și distribuirea materialelor educaționale

10:00 – 10:30 | „Crosul Inimii”

🏃‍♀️ Cros popular cu participare liberă, diplome pentru toți participanții și atmosferă festivă

10:30 – 12:30 | Activități simultane

🔹 Screening cardiovascular gratuit (tensiune arterială, IMC, consiliere nutrițională)

🔹 Workshop-uri practice de resuscitare cardio-respiratorie (BLS)

🔹 Prezentări interactive susținute de studenți și medici rezidenți

12:30 – 13:00 | Închidere și concluzii

Mesaje inspiraționale pentru un stil de viață sănătos, mulțumiri și fotografii oficiale

Organizatori:

Primăria Sectorului 4

Fundația Română a Inimii (FRI),

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD)

 Fundația „Împreună pentru Educație și Sănătate” (FIES)

Vă așteptăm alături de noi!

