Celulele stem, ”lipici” pentru articulațiile afectate de osteoartrită

Cercetătorii coreeni au descoperit o nouă metodă de intervenție pentru o afecțiune care scade calitatea vieții pentru milioane de oameni. Aceștia au demonstrat că celulele stem mezenchimale obținute din sângele cordonului ombilical își cresc semnificativ eficiența atunci când sunt combinate cu plasma îmbogățită cu trombocite, îmbunătățind capacitatea lor de a se fixa pe cartilaj și de a stimula regenerarea acestuia.

Cartilajul articular este un țesut lipsit de vascularizație, ceea ce îl face extrem de vulnerabil la uzură. În osteoartrită, o boală care afectează 500 de milioane de oameni la nivel mondial, cartilajul se degradează progresiv, provocând durere, rigiditate și limitarea mobilității. Tratamentele actuale ameliorează simptomele, dar nu repară cartilajul distrus. În acest context, terapiile regenerative pe bază de celule stem sunt privite ca o opțiune revoluționară.

Studiul realizat de cercetătorii coreeni arată că plasma îmbogățită cu trombocite ajută celulele stem să se prindă mai bine de cartilaj, funcționând ca un fel de „lipici natural”. Aceasta activează un mecanism din celulele stem care le permite să adere mai eficient la structura cartilajului. În laborator, celulele stem tratate au avut o capacitate de fixare de peste patru ori mai mare pe proteinele de bază ale cartilajului și au arătat o refacere mult mai bună a cartilajului decât tratamentele obișnuite.

„Descoperirea arată că putem crește șansele de succes ale terapiei celulare prin asocierea celulelor stem mezenchimale cu plasma îmbogățită cu trombocite, o substanță deja utilizată în ortopedie pentru tratamentul leziunilor. Este un pas important spre dezvoltarea unor tratamente minim invazive, cu potențial de a reda mobilitatea și calitatea vieții pacienților cu osteoartrită. Este o dovadă în plus că recoltarea de celule stem din cordonul ombilcal și placentă, care oferă cea mai mare cantitate disponibilă la naștere, devine un mod de a asigura un viitor mai sănătos”, a declarat dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center România.

Aceste rezultate sunt încurajatoare pentru că terapiile cu celule stem și plasmă îmbogățită cu trombocite sunt deja folosite cu succes și în alte domenii medicale. Celulele stem recoltate din cordonul ombilical au fost testate în tratamentul unor boli neurologice, în afecțiuni hematologice grave și chiar în regenerarea cardiacă după infarct. Celulele stem din cordonul ombilical, datorită capacității lor regenerative și disponibilității ridicate, reprezintă o resursă strategică pentru viitoarele terapii.

Specialiștii estimează că până în 2030, zeci de noi terapii celulare vor fi aprobate la nivel mondial, consolidând rolul recoltării și stocării celulelor stem la naștere. România se numără printre puținele țări din Europa în care părinții au opțiunea de a recolta cea mai mare cantitate de celule stem disponibilă la naștere, prin recoltarea întregului țesut placentar.