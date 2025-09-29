Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează: Cel mai grav scenariu pentru România în 2026 ar fi să repete criza Greciei!

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, susține că cel mai grav scenariu pentru România în 2026 ar fi să repete criza Greciei. Oficialul trage un semnal de alarmă și explică faptul că lipsa de responsabilitate fiscală ar putea aduce o depreciere puternică a cursului și chiar riscul de a nu mai exista bani pentru pensii și salarii, informează Romaniatv.net.

Eugen Rădulescu (BNR) vorbește despre o creștere semnificativă a gradului de colectare a TVA ce ar putea reduce presiunea fiscală și ar evita noi majorări de impozite. El a explicat că TVA-ul este cel mai ușor impozit de aplicat și că efectele sale se văd imediat, însă are ca efect secundar inflația și reducerea puterii de cumpărare.

„Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.

Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat. Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment.

Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo”, a spus Eugen Rădulescu. Tot în acest context, consilierul guvernatorului BNR a mai explicat și că, în lipsa unor măsuri responsabile, România ar putea ajunge mult mai rău decât în prezent, riscând depreciere valutară puternică și lipsa resurselor pentru plata salariilor și pensiilor.

El a punctat că, dacă autoritățile nu își fac treaba cu seriozitate, România ar putea ajunge în aceeași situație prin care a trecut Grecia. „Putem ajunge mult mai rău (n.r. – decât TVA-ul de 24%). Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii.

Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba”, a subliniat oficialul BNR.