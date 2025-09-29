Cristian Popescu Piedone lansează un nou partid: PNRR!

Cristian Popescu Piedone revine în forță în politică, după ce a fost demis de la șefia ANPC. Luni, 29 septembrie, fostul șef de la Protecția Consumatorilor și-a lansat noul partid.

Cristian Popescu Piedone și-a lansat luni, 29 septembrie, Partidul Național pentru Reconstrucția României (PNRR). Evenimentul a avut loc la Sala Palatului.

Fostul primar al Sectorului 5 a anunțat pe rețelele de socializare că PNRR a reușit să strângă mii de adeziuni într-un timp record.

„Sunt deja 2.234 de membri înscriși în PNRR, în cele 14 ore de când am făcut primul pas spre o nouă forță politică, cu și despre oameni. Alte 683 de persoane au descărcat adeziunea pentru a o completa fizic”, a anunțat fostul șef al ANPC pe pagina de Facebook.

Piedone susține că Partidul Național pentru Reconstrucția României vrea să se construiască pe baza implicării directe a cetățenilor.

„Am făcut primul pas spre o nouă forță politică, cu și despre oameni”, a subliniat el, prezentând PNRR ca un proiect care are ca obiectiv apropierea de comunități și de nevoile acestora.

Cu doar câteva ore înainte de lansarea oficială a partidului, Piedone a transmis că ”stă în puterea noastră să producem schimbarea pe care o așteptăm demult!”.

”Știu că și tu îți dorești o viață mai bună, aici, în țara ta! Împreună, reușim! Drag prieten, vino cu sufletul deschis pentru un viitor mai bun pentru tine, copiii și nepoții tăi! Ne vedem mâine, ora 12.00, la Sala Palatului!”, a transmis Piedone.

Fostul șef de la ANPC a făcut fost membru PSD, după care s-a alăturat partidului condus de Dan Voiculescu.