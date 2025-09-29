Experiență inedită pentru campionul european de la triatlon: barista pentru o zi!

Campion european la triatlon, Carol Popa, împreună cu Raul Petre și Alex Popa, colegii lui din lotul național, au lăsat bazinul de înot și pista de bicicletă pentru o experiență inedită! Sub îndrumarea unui specialist, tinerii au învățat să prepare diverse preparate pe bază de cafea.

Triatlonul și cafeaua merg mână în mână pentru proaspătul campion european de la triatlon, Carol Popa, dar și pentru colegii săi din lotul național.

Între două competiții internaționale, cei 3 băieți au trăit o experiență inedită! Tinerii au mers într-o cafenea, iar un specialist le-a arătat cum să prepare diverse băuturi pe bază de cafea.

„ Am învățat să fac un caffe latte și la final să fac și inimioară, nu prea mi-a ieșit, dar dacă mai exersez o să reușesc și eu” – Carol Popa, component al lotului național.

„Mi-a plăcut, ne-am distrat, nu am mai făcut niciodată așa ceva” –Alexandru Pop, component al lotului național.

Cafeaua le dă energie înaintea competițiilor

Băieții au dezvăluit când s-au apucat de băut cafea și cât de mult îi ajută aceasta înaintea curselor!

„Anul trecut am început să beau cafea, am tot văzut că toți sportivii mari beau și am zis să încerc și eu să văd dacă mă ajută” – Raul Petre, component al lotului național de triatlon.

„De un an, 2, tot beau cafea, dar nu pot să zic că o fac chiar regulat. De obicei în zilele grele de antrenament, beau pentru că simt că mă ajută” – Carol Popa, component al lotului național.

Tânărul sportiv știe și ce ar alege între o cafea și o medalie de aur la triatlon!

„O cafea servită într-o cupă de campion” – Carol Popa, component al lotului național.

Va avea cursă după cursă

campionul european de la triatlon îl așteaptă 3 luni de pline, cu competiție după competiție. De curând, tânărul a fost prezent la Cupa Continentală din Algeria, acolo unde a terminat pe locul 10, iar acum se pregătește de competițiile din Maroc, Australia și Chile, acolo unde va participa la campionatul mondial.

„Sunt bucuros că datorită triatlonului văd multe țări și scapăt multe experiențe noi și frumoase” – Carol Popa, component al lotului național.

Sportivul nu are probleme cu zborurile lungi.

“De multe ori decolăm, mă așez confortabil, dorm și mă măi trezesc la aterizare” – Carol Popa, component al lotului național.