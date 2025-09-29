Liberty Galați a trimis mii de angajați în șomaj. Guvernul, singurul care poate salva compania!

Combinatul siderurgic din Galați, cel mai mare din țară, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. Administratorul concordatar susține că așteaptă semne de la Guvern pentru salvarea companiei.

Combinatul, care poartă în prezent numele de Liberty Steel și este cel mai mare producător român de oțel, a luat măsurile ca urmare a datoriilor uriașe.

Banca de stat Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei.

„Am trimis cinci memorii în două luni către Guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent, toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat“, a spus, pentru ZF, Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial.