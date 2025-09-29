Marele premiu BIFF 2025: The President’s Cake regizat de Hasan Hadi

Marele premiu BIFF 2025 a fost acordat filmului The President’s Cake regizat de Hasan Hadi. Premiul pentru imagine este acordat lungmetrajului The President’s Cake, imaginea Tudor Panduru, iar premiul pentru cel mai bun scenariu The Last One for the Road, Adriano Candiago, Francesco Sossai.

Cea de a XXI-a ediție a Bucharest Internațional Film Festival (BIFF – www.biff.com.ro, și-a decernat ieri, 28 septembrie 2025, câștigătorii.

Membrii Juriului internațional BIFF 2025 sunt Stere Gulea (Președinte al Juriului), regizorul argentinian Pablo César, actrițele Ana Ciontea și Olimpia Melinte și jurnalistul BBC Vincent Dowd.

Pentru prima data în cadrul BIFF, ediția XXI a adus și o competiție de scurtmetraje. Câștigătorul este „Spectacle” în regia Bálint Kenyeres (coproducție Ungaria și Franța). Filmul explorează cum un băiat rom cu un talent neobișnuit devine vedetă peste noapte datorită unei emisiuni TV. Pe măsură ce atenția publicului și a mass-media crește, băiatul se confruntă cu presiunea și cu impactul negativ al celebrității instantanee.

Juriul Secțiunii de scurtmetraje a fost format din regizorii Catrinel Dănăiață, Alexandru Mavrodineanu și Valentin Hotea.

Marele premiu BIFF 2025 a revenit peliculei The President’s Cake, regizat de Hasan Hadi (coproducție Irak, SUA, Qatar). În timp ce poporul irakian duce o luptă zilnică pentru supravieţuire, în timpul regimului lui Saddam Hussein, o fetiţă în vârstă de 9 ani trebuie să-și folosească ingeniozitatea pentru a aduna ingrediente pentru tortul aniversar al președintelui Saddam Hussein sau să se confrunte cu consecinţele – închisoarea sau moartea. Filmul a obținut Premiul Publicului la Directors’ Fortnight și Premiul Caméra d’Or pentru cel mai bun debut regizoral în cadrul Festivalul de Film de la Cannes din 2025.

Premiul pentru imagine este acordat tot lungmetrajului The President’s Cake imaginea fiind semnată de Tudor Panduru în calitate de director de imagine, iar Andu Radu a fost editorul colorist al filmului.

„Filmul e o coproducție irakiano-americană, regizorul a terminat facultatea la New York, are un amic, regizor turc, care a filmat 2 filme cu Tudor Panduru. Regizorul, când a auzit că îl cunoaște, știind că Tudor Panduru a lucrat și la filmul lui Mungiu, care a luat Palm d’Or, parcă pentru regie, Bacalaureat, a zis că o să lucreze cu el. Tudor i-a spus că el colaborează cu mine și că ar vrea să colorez eu, m-au contactat producătorii din America, am zis da, îl colorăm. În discuții, dintr-o glumă în alta, regizorul a zis – știi, că mai există un editor la București care a montat Marți, după Crăciun – Andrei Radu, i-am spus – știu, că tot eu sunt, și a zis – nu pot să cred, e filmul meu românesc preferat, aparent s-a și studiat la NYU, și una peste alta, am acceptat să îl și montez, am început să lucrăm împreună.

Când am început să lucrăm, din cauza faptului că ei nu au propriu-zis o industrie cinematografică în Irak, le lipseau oameni, îi aduceau pe majoritatea din Liban, electricieni, machiaj, scenografie, unii dintre ei nu erau la nivelul la care voia Hassan, regizorul, și atunci Tudor a început să sune oameni cu care a mai lucrat în România și așa a ajuns să mai lucreze la scenografie Ana Țecu, la machiaj Ana Mihalache, la scenografie a fost o echipă mai mare de români, eu am avut-o asistenta pe Diana Rădulescu la montaj, așa am ajuns să fim mai mulți români în echipă, ei probabil că nici nu se gândeau să fie un român, probabil, în afară de Tudor.

Sunt foarte mândru de cum arată, este, poate, cel mai frumos proiect la care am lucrat, pentru că am avut și libertate foarte mare în a face ce vrem și Tudor este, de departe, directorul de imagine român al meu preferat, mi se pare că pentru vârstă lui, e destul de tânăr, are 35 ani, și pentru vârsta lui are o experiență și o capacitate de a înțelege imaginea așa cum nu au mulți dintre oamenii experimentați cu care am lucrat din toată lumea.” – Andu Radu, editor colorist

De asemenea, premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat filmului The Last One for the Road, scenariul fiind semnat de Adriano Candiago, Francesco Sossai. O coproducție Italia și Germania, filmul spune povestea doi bărbaţi trecuti de 50 de ani care au o obsesie: să meargă la o ultimă băutură. Într-o seară, ei îl întâlnesc pe Giulio, un student timid la arhitectură, a cărui perspectivă asupra lumii și a iubirii se va transforma pe măsură ce cei trei rătăcesc din bar în bar în Veneto.

Locațiile în care s-a desfășurat BIFF 2025 au fost Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART – Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

