Nicușor Dan, pe toboganul sondajelor de opinie la cota de încredere!

Încrederea românilor în președintele Nicușor Dan a scăzut puternic. Actualul președinte se află pe locul al treilea ca nivel de aprobare, după Călin Georgescu și George Simion, potrivit unui sondaj publicat în septembrie de CURS. Analistul politic Alexandru Lăzescu a făcut o analiză a celor patru luni de mandat al lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan este într-un declin abrupt, potrivit unui sondaj publicat în septembrie de CURS. A ajuns la 34% cotă de încredere, după George Simion (38%) și Călin Georgescu (40%). În plus, potrivit sondajului CURS, 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită.

Analistul politic Alexandru Lăzescu remarcă faptul că Nicușor Dan nu a ajuns președinte în baza unui vot masiv din convingere al cetățenilor.

„Cred că scorul real al președintelui este, de fapt, mai mic și al celorlalți, mai mare. Nicușor Dan nu a venit cu un sprijin semnificativ la putere. Singurii lideri politici care au făcut asta cred că au fost Ion Iliescu și Traian Băsescu. Nici despre Klaus Iohannis nu se poate spune asta, când a câștigat în fața lui Victor Ponta (votul ‘anti’), iar pe cel de-al doilea l-a câștigat foarte ușor, împotriva Vioricăi Dăncilă. Din această perspectivă, Nicușor Dan cred că este în partea de jos, ca forță personală”, a declarat Lăzescu, pentru Ziare.com.

În ceea ce privește atitudinea românilor față de politica externă a lui Nicușor Dan, doar 43% o aprobă, în timp ce 51% o dezaprobă.

„Noi suntem într-o situație în care chestiunea securității e critică. În aceste condiții, cel care ar trebui să comunice permanent, inclusiv să gestioneze acuzele, lucrurile care se spun și sunt exagerate, trebuie să fie președintele. El trebuie să fie principalul comunicator. Nici Iohannis nu a făcut-o și nici Dan nu o face”, a precizat analistul.

„În general, Ministerul de Externe plus Cotroceniul ar trebui să aibă elemente concrete și cu America de Sud, cu Asia de Sud-Est, unde e forța economică, unde e cel mai dinamic sector, în acest moment. Noi nu facem decât să ne învârtim decât între București și Bruxelles”, a punctat analistul politic.

Nicușor Dan se dovedește a fi un președinte și mai puțin activ decât Klaus Iohannis, consideră analistul politic.