ASF interzice cel mai mare asigurator din Bulgaria!

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în şedinţa Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societăţii fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunţă ASF.

Măsura de restricționare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere bulgară, în calitate de autoritate competentă de origine, având în vedere că societarea era activă pe piața din România în regim de liberă prestare a serviciilor.

Pe durata suspendării temporare, ASF a inițiat și derulat, împreunp cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, un control comun privind activitatea societății DallBogg pe piața din România.

Concluziile controlului, corelate cu analiza conduitei societății pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu data de 1 octombrie 2025.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Pentru cei care au în prezent poliția emisă de Dallbogg, acestea rămân valabile până expiră termenul acestor polițe, a explicat președintele ASF.

Dallbogg vindea polițe în România și în alte țări europene în regim de liberă prestare a serviciilor.