Echipa gazdă OSCAR Downstream / Singureni Manor Polo Club câștigă trofeul la Singureni Manor Polo Cup 2025 și marchează debutul echipei de club din România în competiție

Weekendul trecut, Singureni Manor Polo Cup a adus laolaltă spectacol, eleganță și sport de clasă mondială. În finala celei de-a doua ediții, echipa gazdă OSCAR Downstream / Singureni Manor Polo Club a cucerit trofeul, învingând echipa CORINTHIA / SASS’ Restaurant & Lounge/ Maltese Falcons, din Malta, cu scorul de 6-3.

Victoria echipei formată din Cristina Roșu, Massimo Baggi, Adrián Laplacette Jr. și Agustín Kronhaus are o semnificație aparte: anul acesta a fost pentru prima dată când Singureni Manor Polo Club, din România, a participat în cadrul unui turneu internațional, scriind o pagină importantă în istoria polo-ului.

Pentru Cristina Roșu, turneul a fost momentul împlinirii unui vis: a concurat pentru prima dată într-o competiție de polo, alături de jucători internaționali de top. „Este o onoare să fac parte din echipa OSCAR în acest moment istoric. Acest sport înseamnă forță, viteză și strategie, dar mai ales pasiune și dedicare. Sper ca povestea noastră să inspire și alți oameni să creadă că nimic nu este imposibil”, a declarat Cristina Roșu, căpitan al echipei Singureni Manor Polo Club.

Ca brand 100% românesc, OSCAR Downstream este mândru să fi sprijinit debutul echipei Singureni Manor Polo Club la Singureni Manor Polo Cup. ‘’De peste 24 de ani, compania susține afacerile din domenii cheie care contribuie la dezvoltarea României, inspirându-se din ambițiile și visurile comunității. Ne luăm energia din spiritul 100% românesc al celor care, cu pasiune și dedicare, duc #RomâniaTotÎnainte”, a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

OSCAR Downstream a adus un plus de rafinament și creativitate printr-o activare artistică specială, menită să surprindă emoția evenimentului. ‘’Am invitat doi pictori să redea live, direct pe pânză, atmosfera și energia celor trei zile de competiție. Pentru că emoțiile se trăiesc intens, dar se uită odată cu timpul, ne-am propus să imortalizăm acest basm cu cai, o poveste construită din sute de ore de muncă, pasiune și dedicare. Avem deja un plan pentru această capodoperă de artă, pe care îl vom anunța la momentul potrivit”, a declarat Luiza Dumitru, Communication & Marketing Director OSCAR Downstream.

Considerat sportul aristocraților, polo-ul îmbină viteza, strategia și eleganța. Prin această ediție a Singureni Manor Polo Cup, România și-a consolidat poziția pe harta internațională a polo-ului și a arătat încă o dată că performanța și inspirația merg mână în mână.

Despre OSCAR Downstream

Cu o istorie de peste 24 de ani, OSCAR Downstream este cea mai mare companie independentă de distribuție a carburantului din România, aflată în top 5 jucători, cu un portofoliu de peste 5.000 de clienți din industrii cheie, precum transport, construcții, industrie sau agricultură.

Strategia sa de sustenabilitate este construită pe cinci piloni de acțiune, fiecare cu inițiative separate – OSCAR pentru angajați, OSCAR pentru comunitate, OSCAR pentru Educație, OSCAR pentru sănătate și OSCAR pentru Mediu.

OSCAR Downstream face parte din grupul antreprenorial Alfa Group, fondat de Alin Niculae. Pentru alte detalii, accesați website-ul oscars.ro sau pagina oficială de LinkedIN.