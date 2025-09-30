Eurodeputatul Maria Grapini a organizat, marți, la Bruxelles, conferința cu tema “Promovarea învățământului profesional dual pentru sustenabilitatea rurală”!

Susținătoare a strategiei europene de refacere și dezvoltare a zonelor rurale, europarlamentarul Maria Grapini a organizat, astăzi, la Bruxelles, împreună cu Asociația ”Hands Across Romania”, o conferință cu tema “Promovarea învățământului profesional dual pentru sustenabilitatea rurală”.

Potrivit eurodeputatului Grapini, membră în comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, concluziile conferinței au fost: necesitatea creșterii motivației tinerilor în a opta pentru învățământul dual, a investițiilor în mediul rural, cu scopul creșterii atractivității pentru resursa umană tânără, nevoia, în noul buget, de fonduri europene distincte pentru agricultură, precum și necesitatea creșterii prestigiului profesorilor care predau în învățământul dual.

De asemenea, Maria Grapini a reiterat importanța colaborării si comunicării între toți actorii implicati, și anume, UE, administrațiile nationale, administratiile locale și ONG-uri, dar și a creșterii investițiilor în fermele agricole si asocierea acestora.

“Mulțumesc pentru participare doamnei Comisar Roxana Mânzatu, doamnei Ambasador Andreea Păstârnac, domnului ministru consilier Achim Irimescu, reprezentanților Comisiei Europene, reprezentantilor Ministerului Agriculturii din Romania, reprezentanților învățământului dual, dar și colegilor eurodeputati Iuliu Winkler și Ștefan Mușoiu!”, a precizat, la finalul evenimentului, Maria Grapini.

De menționat faptul că, în contextul dezvoltării rurale, învățământul profesional și tehnic este important pentru a spori competențele forței de muncă din zonele rurale, a promova inovația, gestionarea durabilă a resurselor și a sprijini dezvoltarea economică și socială a acestor comunități.