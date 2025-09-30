Festivalul ciocolatei, Chocolate Saga 2025 se mută la Biblioteca Națională a României

Cel mai așteptat festival dedicat ciocolatei de nișă din România, Chocolate Saga, revine în această toamnă cu o ediție spectaculoasă și o nouă locație la fel de spectaculoasă: Biblioteca Națională a României.

📍 O nouă „casă” pentru festival

Ediția de toamna 2025 se va desfășura în perioada 24–26 octombrie, la Biblioteca Națională a României, un spațiu amplu și elegant, ales tocmai pentru a oferi o experiență pe măsura diversității și rafinamentului ciocolatei artizanale.

“ Biblioteca Națională este, probabil, cel mai îndreptățit spațiu bucureștean pentru a găzdui expoziții. Este un spațiu larg, luminos, elegant , central care invită să intri într-o atmosfera caldă și primitoare. Noi credem că ii vom adăuga o dimensiune nouă, cea olfactivă, prin aroma de ciocolată care va învălui acest spațiu. Am pregătit o istorie a ciocolatei de la azteci până în prezent, cu date interesante pentru orice vizitator, documentare video și vom organiza și două zone de expunere a creațiilor maeștrilor români în materie de sculpturi în ciocolată. Copiii vor avea multe ateliere la care pot participa și vom avea un colț de lectură, doar suntem într-o bibliotecă.” (Adina Istrate-organizator)

“Festivalul ciocolatei a crescut exponențial, de la ediție la ediție. Același lucru se va întâmpla și în acest an. La final de octombrie, în spațiul superb al Bibliotecii Naționale, va asigur că vom asista la o sărbătoare a ciocolatei, un eveniment cum n-a mai văzut Bucureștiul. Vă așteaptă surprize, arome și gusturi speciale.” (Andreea Ilina-organizator)

“Ne bucurăm să găzduim la noi această expoziție cu tot ce oferă ea: educațional, cultural și artistic, cu gusturi și arome încântătoare. Ciocolată nu este numai un răsfăț al gusturilor și festivalul Chocolate Saga demonstrează că există o cultură a ciocolatei care se dezvoltă și la noi în țară. Vom susține acest proces de informare a publicului despre domeniul magic al ciocolatei cu o expoziție de carte pe aceeași temă, care va completa expoziția de istorie a ciocolatei organizată de Chocolate Saga și ne bucurăm să cunoaștem ciocolatierii români premiați internațional și să le vedem expoziția de statui din ciocolată.” Bogdan Gheorghiu, Director General Biblioteca Națională a României.

Spațiul și expoziția sunt prietenoase și accesibile oricăror persoane cu dizabilități care se vor putea bucura neîngrădite de toate demonstrațiile live și de tot festivalul.

Maeștrii ciocolatieri au pregătit gusturi și produse inedite din nou, pe care nici organizatorii nu le știu în acest moment. Veți descoperi nume noi apărute pe piață și veți decoperi și gusturi speciale venite din Republica Moldova și Polonia.

Perioada: 24–26 octombrie 2025

Vineri: 12:00 – 20:00

Sâmbătă: 10:00 – 20:00

Duminică: 10:00 – 18:00

Locație: Biblioteca Națională a României, Bd. Unirii nr. 22, București

Copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.