Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, revoltat de ce a văzut în spitalul „Sfânta Maria” din Iași!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dezvăluit, duminică, deficiențe grave în Secția de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Rogobete a mers duminică în control la spitalul din Iași după ce, în ultimele săptămâni, șase copii și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Vizita ministrului a scos la iveală nereguli legate de respectarea protocoalelor sanitare, în special în privința igienei personalului medical.

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislație dar care nu peste se respectă și șa Iași vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brățări, inele și tot felul de accesorii, este interzis, ele trebuie lăsate la intrarea în secția ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente și infirmiere, care există la Iași în secția de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înțeles gravitatea situației”, a afirmat Rogobete la Antena 3.

Ministrul a subliniat că asistenta șefă, șefa de secție și medicul epidemiolog sunt responsabili cu verificarea respectării protocoalelor de prevenire a infecțiilor intraspitalicești. În acest context, Alexandru Rogobete a anunțat intenția de a angaja mai mulți medici epidemiologi și asistente medicale specializate în controlul infecțiilor, în special în secțiile mari de ATI.

„Nu există indicii că bacteria cu care au fost infectați copiii ar fi fost cauzată de flori aduse în secție”, a precizat ministrul, respingând astfel unele speculații apărute în spațiul public. Totodată, Rogobete a solicitat schimbarea managerului spitalului, în urma deficiențelor constatate, pentru a asigura implementarea măsurilor necesare pentru protecția pacienților.

Conducerea unității medicale a amânat temporar închiderea secției ATI, însă Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a confirmat focarul de infecție și a declanșat o anchetă epidemiologică pentru a determina cauzele exacte ale tragediei. Ministerul Sănătății anunță că se va implica direct pentru a garanta respectarea protocoalelor de igienă și pentru prevenirea unor incidente similare în alte spitale.