Planificarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2025-2026, stabilite de unitățile de învățământ!

Școlile pot stabili planificarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2025-2026, după ce aplicația de salarizare a personalului din învățământ a fost actualizată. Conform noilor prevederi, directorii cu o vechime în muncă între 5 și 15 ani beneficiază de 25 de zile lucrătoare de concediu, cu o zi mai mult față de anul trecut.

Planificarea pentru concediile profesorilor rămâne deschisă în primele două luni ale anului școlar. Actualizarea a fost transmisă printr-un document oficial către unitățile de învățământ, scrie edupedu.ro.

Noul contract colectiv de muncă la nivel de sector, Învățământ Preuniversitar (CCMUNSCIP), intrat în vigoare pe 9 iulie 2025, reglementează aceste modificări. Elevii și preșcolarii au început anul școlar pe 8 septembrie 2025, conform structurii aprobate prin ordinul nr. 3.463/4 martie 2025, iar cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026, însumând 36 de săptămâni de școală.

Potrivit documentului transmis școlilor, au fost introduse mai multe schimbări în versiunea 2.46 a aplicației, printre care definirea numărului de zile de cursuri și de vacanță, în conformitate cu structura anului școlar 2025-2026, menținerea perioadei de planificare a concediilor de odihnă pentru cadrele didactice în primele două luni ale anului școlar, actualizarea numărului de zile de concediu pentru personalul de conducere, de îndrumare și control, conform art. 28 alin. (2) din CCMUNSCIP/09.07.2025. Astfel, directorii cu o vechime între 5 și 15 ani vor avea 25 de zile lucrătoare de concediu, față de 24 câte erau prevăzute în contractul colectiv din 2023.

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cadrele didactice beneficiază anual de 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, plătit, acordat în perioada vacanțelor școlare. Regulile de aplicare a acestor prevederi sunt stabilite prin ordinul de ministru nr. 7.930/2024, publicat în Monitorul Oficial la sfârșitul anului 2024 și aplicabile din 1 septembrie 2025.

Pentru directori și directori adjuncți, drepturile de concediu sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă, astfel: până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare, între 5 și 15 ani vechime – 25 de zile lucrătoare, peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare, la care se pot adăuga 3-7 zile suplimentare.

Planificarea concediilor se face în primele două luni ale anului școlar, de către consiliul de administrație al școlii împreună cu reprezentanții sindicali, astfel încât să fie respectate atât interesele instituției, cât și ale angajaților.