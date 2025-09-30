Putin vrea să recruteze, pentru războiul din Ucraina, încă 135.000 de tineri până în vârsta de 30 de ani!

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus, prin decret, demararea unui nou val de încorporări, acesta urmând să fie cel mai mare din ultimii nouă ani! Decizia rezonează cu actualul context, marcat de prelungirea războiului din Ucraina și de temerile privind noi planuri de atac ale rușilor.

Putin a semnat, luni, decretul privind campania de încorporări de toamnă, noul val de tineri aduși în armată rusă urmând să fie cel mai mare din ultimii nouă ani.

Noul val de recrutări vizează 135.000 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani. Noul prag maxim pentru încorporări a fost majorat, din 1 ianuarie 2024, de la 27 la 30 de ani.

Recrutările se vor face în perioada 1 – 31 decembrie și au în vedere efectuarea serviciul militar obligatoriu, timp de un an.

Rusia organizează, anual, două campanii de încorporări – una primăvara și o alta în toamnă.

De la invadarea Ucrainei în februarie 2022, armata lui Putin a dat asigurări că recruții nu sunt trimiși pe câmpul de luptă, ci efectuează sarcini subalterne în Rusia.

Campania de încorporare militară din primăvara lui 2025 a avut drept obiectiv recrutarea a 160.000 de bărbați, iar cea din toamna lui 2024, a 133.000, notează AFP, citată de ziare.com.

Pentru frontul din Ucraina, Putin a dispus mobilizarea a peste 300.000 de rezerviști, începând din toamna lui 2022.

Trimiterea recruților pe front este un subiect delicat în Rusia, iar asta în special după primul război din Cecenia, desfășurat între 1994 și 1996. Atunci, tineri proaspăt încorporați au fost trimiși să lupte, iar unii au fost uciși sau răniți în lupte, provocând o puternică emoție în rândul populației.

Și acum însă, pe frontul din Ucraina, au fost semnalate cazuri de recruți trimiși să lupte, în ciuda asigurărilor prin care armata rusă susținea contrariul.