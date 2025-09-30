Revolta de la Ulmi: primarul Petre Nicolae, acuzat că lasă comuna în Evul Mediu – PUSL strânge semnături pentru demitere

Nemulțumirile locuitorilor din comuna Ulmi, aflată la doar 15 kilometri de București, au ajuns la punctul de fierbere. Membrii PUSL au lansat campania de strângere a semnăturilor pentru demiterea primarului Petre Nicolae, aflat la al patrulea mandat.

Viceprimarul PUSL, Marius Duca, și consilierul local Sorin Mișcă au atras atenția că oamenii din Ulmi trăiesc „ca în Evul Mediu”, lipsiți de utilități esențiale: nu există trotuare, majoritatea gospodăriilor nu au acces la gaze, canalizare sau apă curentă.

PUSL acuză actuala administrație de abuzuri și lipsă totală de respect pentru cetățeni, iar presa locală a relatat deja despre „dictatura de la Ulmi”, cu acuzații grave la adresa primarului.

Un exemplu al managementului defectuos este proiectul controversat al așa-numitului „mall rural”, finanțat din bani publici. Clădirea a rămas fără acoperiș după o furtună și a fost abandonată, deși a costat milioane de lei din bugetul comunei.

„Este revoltător ca, la doar câțiva kilometri de Capitală, oamenii să fie condamnați să trăiască fără condiții minime de civilizație. Nu vom lăsa această comunitate să fie ignorată. PUSL este și va fi de partea oamenilor din Ulmi”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Campania de strângere a semnăturilor este în plină desfășurare, iar PUSL își propune să atingă pragul legal pentru declanșarea referendumului de demitere a primarului.