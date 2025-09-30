Sebastian Burduja a reprezentat România, la cel mai înalt nivel, la Warsaw Security Forum
Fostul ministru al Energiei, deputatul liberal, Sebastian Burduja, a fost invitat, luni, la Varșovia, pentru a reprezenta România la cel mai înalt nivel, la Warsaw Security Forum. Potrivit acestuia, miza este uriașă.
„Europa trebuie să se trezească. ACUM. Decenii de decizii neinspirate, fantezii ideologice și o lașitate strategică ne-au adus aici: dependenți de gaz rusesc și de panouri chinezești. O politică energetică europeană eșuată. Tragic!”, a punctat Burduja.
În stilul care l-a caracterizat, acesta a spus lucrurilor pe nume, ca de fiecare dată, în cadrul a două evenimente.
Primul dintre ele a vizat SECURITATEA ENERGETICĂ a Europei.
„Am vorbit despre realism. Despre cum ne luăm industria înapoi. Fără misticism verde, fără dependențe toxice. Susțin un „SMART Deal”, nu un „Green Deal”, care ne omoară economia europeană. E timpul pentru pragmatism și rațiune”, a spus deputatul liberal.
Al doilea eveniment a vizat ENERGIA NUCLEARĂ.
„Aici este cheia. Am prezentar modelul românesc – un model de succes. Avem tehnologie de top, sigură, prin partenerii noștri canadieni și americani. Cernavodă este coloana vertebrală a sistemului nostru energetic, iar reactoarele modulare mici (SMR) sunt viitorul. Energie curată, sigură, produsă acasă. ZERO emisii.
România arată calea. A venit timpul să reconstruim puterea Europei pe o fundație de oțel și atomi. Putere, siguranță, dezvoltare!”, a conchis Burduja.