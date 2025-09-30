Sebastian Burduja a reprezentat România, la cel mai înalt nivel, la Warsaw Security Forum

„Europa trebuie să se trezească. ACUM. Decenii de decizii neinspirate, fantezii ideologice și o lașitate strategică ne-au adus aici: dependenți de gaz rusesc și de panouri chinezești. O politică energetică europeană eșuată. Tragic!”, a punctat Burduja.

În stilul care l-a caracterizat, acesta a spus lucrurilor pe nume, ca de fiecare dată, în cadrul a două evenimente.

Primul dintre ele a vizat SECURITATEA ENERGETICĂ a Europei.

„Am vorbit despre realism. Despre cum ne luăm industria înapoi. Fără misticism verde, fără dependențe toxice. Susțin un „SMART Deal”, nu un „Green Deal”, care ne omoară economia europeană. E timpul pentru pragmatism și rațiune”, a spus deputatul liberal.