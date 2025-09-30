 „VIRAL – o perifeerie queer” de Bogdan Georgescu, în premieră pe 4 și 5 octombrie la Teatrul Masca

Teatrul Masca pregătește prima premieră a stagiunii 2025-2026, care stă sub îndemnul „#curaj!”: spectacolul de artă activă „VIRAL – o perifeerie queer”, scenariul și regia Bogdan Georgescu. Avanpremiera și premiera producției au loc pe 4 și 5 octombrie, de la ora 19:00. Următoarea reprezentație este programată pentru 17 octombrie de la aceeași oră.

DESPRE #CURAJ! LA TEATRUL MASCA

„Curajul, azi, nu e despre eroi. E despre a-ți asuma adevărul: că suntem o instituție culturală fragilă într-o țară fragilă. Că arta nu generează profit și nu umple conturi, dar poate repara fisuri în comunitate. Că deși visăm la mari spectacole, azi e cel puțin la fel de important să ținem oamenii împreună.

Că deși am vrea să construim scenografii spectaculoase, acum trebuie să construim relații. Că teatrul nu trebuie doar să strălucească, ci să fie și folositor. Că nu ne putem ascunde precaritatea în spatele luminii reflectoarelor, ci o aducem cu noi pe scenă, asumat. Curajul e să mergi pe contrasens.” (Catinca Drăgănescu, manager interimar al Teatrului Masca)

DESPRE VIRAL

„VIRAL este spațiul protejat în care explorăm și nuanțăm performativitatea identității de gen, convenționalitatea acesteia și posibilitățile de fluidizare. Ne jucăm de-a multiplele binarități și contraste. „Bărbat” și „femeie” sunt doar două dintre infinite posibilități de reprezentare ale genului, iar dreptul fiecăreai/uia de identificare ține de libertatea fundamentală a ființei umane pentru care noi, persoanele queer, luptăm în fiecare zi, prin simpla noastră existență.

VIRAL este un spectacol de teatru queer & allies care observă, chestionează și analizează multiple perspective cu care persoanele de gen non-conforme se confruntă zilnic, în fiecare moment, cu ele însele, cu apropiații, cu lumea, pentru a pur și simplu fi.” (Bogdan Georgescu, regizor)

VIRAL – o perifeerie queer

-proiect de artă activă-

mă vrei mai masculin(ă)

Mai puțin feminin(ă)

mai ușor decis(ă)

Mai în forță supus(ă)

și-admiți un spectru vast

și-adânc si larg și-ntortocheat

cât o-ntreagă deșteptată pădure.

Aici se-adăpostesc Surorile Sisters, până să treacă urgia, în inima pădurii.

Și ele dau un banchet mare și tu ești invitat(ă)x.

Dress Code (obligatoriu): gender fluidizare, reconfigurare, queerificare, maximalizare, aliere, sărbătoare. O perifeerie.

VIRAL – o perifeerie queer

Scenariul și regia: Bogdan Georgescu

Cu: Voicu Aaniței, Yurii A.D., Mara Bugarin, Mara Căruțașu, David Drugaru, Vladimir Purdel, Dragoș Stoica

Scenografie și costume: Irina Gâdiuță

Mișcarea scenic: JC Luque

Sound Design: Borusiade

Restricții de vârstă: +16

Avanpremieră și premieră: sâmbătă, 4 & duminică, 5 octombrie, ora 19:00

Următoarea reprezentație: vineri, 17 octombrie, ora 19:00

Bilete: https://www.mystage.ro/spectacole/viral-o-perifeerie-queer-4927/ / https://www.bilet.ro/promoter/Teatrul-Masca

Teatrul Masca este un punct de reper în lumea culturală a Bucureștiului și a României, cunoscut pentru abordarea sa neconvențională. Cu o istorie de peste treizeci de ani, Teatrul Masca va continua să aducă arta teatrală mai aproape de comunitate, întotdeauna în căutare de modalități de a se reinventa și a crea conexiuni autentice cu publicul său.