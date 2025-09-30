Viscolul și poleiul închid Transalpina!

Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului. Circulația rutieră se desfășoară, marți, în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară.

Zăpada căzută în ultimele ore s-a așternut pe Transfăgărășan, iar circulația rutieră se desfășoară, marți, în condiții de iarnă. Drumarii din cadrul Districtului Bâlea desfășoară misiuni pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În prezent se intervine cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, drumarii fiind pregătiți să suplimenteze forțele dacă situația o va cere, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă şi polei), circulaţia rutieră este oprită, de marţi, de la ora 9.00, până miercuri, la aceeaşi oră, DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea).