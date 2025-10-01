Actualizările pe Facebook, suspendate de Ambasada SUA de la București din lipsă de fonduri

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că pagina sa oficială de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activității, din cauza lipsei fondurilor alocate. Excepție fac doar mesajele urgente legate de securitate și siguranță.

Deși pagina de Facebook nu va fi actualizată, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua, în limita posibilităților. Autoritățile americane subliniază că activitatea consulară nu este oprită.

Informații alternative pentru cetățeni

Pentru actualizări privind serviciile și operațiunile curente, cetățenii sunt îndrumați să viziteze site-ul oficial travel.state.gov. Aici se pot găsi toate informațiile necesare despre programul serviciilor consulare și eventualele schimbări sau restricții temporare.

Mesaje de securitate și siguranță

Ambasada precizează că în perioada suspendării actualizărilor pe Facebook, orice mesaj urgent legat de securitatea cetățenilor americani sau de siguranță va fi transmis în continuare. Aceasta include alerte și recomandări pentru situații critice.

Recomandări pentru cetățeni și solicitanți de viză

Cei care intenționează să solicite pașapoarte sau vize sunt sfătuiți să consulte regulat site-ul oficial al Departamentului de Stat pentru a evita întârzierile și pentru a fi la curent cu procedurile actualizate.